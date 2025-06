Cabo nega salto alto do Santa Cruz e mira reação imediata contra América-RN

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após a segunda derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, desta vez dentro do estádio do Arruda, o técnico Marcelo Cabo tratou de afastar qualquer insinuação de excesso de confiança por parte do elenco do Santa Cruz. Em entrevista pós-jogo, o comandante coral afirmou que o grupo está consciente do momento e reforçou o compromisso com a recuperação já na próxima rodada, contra o América-RN.

“Eu não considero salto alto, não. A gente tinha muita consciência do que estamos vivendo dentro do Santa Cruz. Estamos com os pés no chão”, disse Cabo.

Mesmo com o revés, o Santa Cruz segue na liderança do seu grupo, com 22 pontos. No entanto, a derrota ligou o alerta no Arruda: o Central encostou, chegando aos 20 pontos, tornando a disputa pela liderança ainda mais acirrada.

Marcelo Cabo destacou que o clima no vestiário foi de seriedade e respeito à instituição, descartando qualquer indício de desmobilização entre os atletas. “Perder em casa é ruim, mas a gente sai mais unido. O vestiário mostrou isso. Já estamos focados na reação”, completou o técnico.

O Tricolor do Arruda agora foca suas atenções na próxima partida, que será decisiva para manter a ponta da tabela. O Santa Cruz visita o América-RN no próximo domingo (06), às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal. O jogo é tratado como crucial para retomar a confiança e recuperar os três pontos perdidos diante da torcida.