Cabo aponta falhas no ataque e critica arbitragem após derrota do Santa Cruz

Técnico Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

O técnico Marcelo Cabo não escondeu a insatisfação com a arbitragem após a derrota do Santa Cruz para o Central, por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada da Série D. Em entrevista coletiva, o treinador coral lamentou os erros no setor ofensivo da equipe e apontou dois lances cruciais que, segundo ele, influenciaram diretamente no resultado.

Apesar de destacar o bom desempenho no primeiro tempo, Marcelo reconheceu que o Santa Cruz caiu de rendimento na etapa final. "Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, nos desequilibramos. Não tivemos felicidade no último terço do campo, do meio para frente faltou inspiração técnica", analisou.

O treinador foi enfático ao criticar a expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, ocorrida no segundo tempo. De acordo com Cabo, o cartão vermelho foi consequência de uma interferência inadequada do quarto árbitro. "O árbitro principal estava muito bem posicionado, a cerca de seis a oito metros do lance, e mandou o jogo seguir. O Matheus ainda cruza a bola no contra-ataque. Só depois, o quarto árbitro, que estava no meio de campo, chama o árbitro principal e orienta a expulsão. Uma decisão que, para mim, foi equivocada e comprometeu o andamento da partida", afirmou.

Outro ponto de reclamação do comandante tricolor foi em relação ao lance que originou o gol do Central. Segundo o comandante, houve uma falta em Thiago Galhardo no início da jogada, não assinalada pela arbitragem. "Já vi e revi o lance. O Thiago sofre uma carga por trás, o árbitro não marca, e no contra-ataque desse lance eles acabam fazendo o gol. Não estou justificando a derrota, mas contextualizando que a arbitragem teve influência direta no placar", destacou.

O Santa Cruz segue na liderança com 22 pontos, mas agora vê a aproximação do rival caruaruense, que chegou aos 20 pontos. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o América-RN no domingo (06), às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal.