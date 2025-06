'Não vejo o porquê das vaias', diz goleiro do Santa Cruz após revés contra Central

Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz sofreu neste domingo (29) a sua primeira derrota como mandante na Série D, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Central. Além disso, o resultado negativo fez a Cobra Coral perder a liderança geral do Campeonato Brasileiro da Série D. Apesar disso, o goleiro Felipe Alves manteve a confiança na equipe e minimizou as vaias da torcida após o revés, ressaltando o bom momento do clube na competição.

“Eu não vejo o porquê de todas essas vaias. Enquanto estávamos 11 contra 11, tivemos bom comportamento e criamos até mais chances que o adversário. Eles vieram com uma proposta de explorar nossos erros, e a expulsão complicou tudo. Com um jogador a menos, sempre sobra um atleta livre para a equipe adversária. Acabamos sofrendo o gol assim”, explicou o goleiro.

Felipe Alves destacou ainda que o Santa Cruz permanece em boa fase no campeonato, mesmo com a derrota. “O torcedor está no direito dele de cobrar, isso faz parte. Mas precisamos entender o momento da equipe. Ainda somos líderes da competição, apesar de termos perdido a liderança geral. É importante ver o copo meio cheio. O time está de parabéns não pelo que apresentou hoje, mas pelo que vem fazendo no campeonato”, completou.

O goleiro reforçou a importância de manter o foco para os próximos jogos. “Às vezes, por mais que você faça tudo, as coisas não acontecem. E tem dia que você não joga tão bem e mesmo assim consegue jogar. O importante é ter esse termômetro e continuar fazendo o melhor pelo Santa Cruz”, concluiu.