Santa Cruz perde do Central e encerra invencibilidade no Arruda pela Série D

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Em pleno Arruda, o Santa Cruz foi surpreendido pelo Central e acabou derrotado por 1 a 0, neste domingo (29), pela Série D do Campeonato Brasileiro. A derrota encerrou a invencibilidade da Cobra Coral como mandante na competição. O gol solitário da partida foi marcado por Zé Arthur, ex-atacante tricolor, que fez valer a “lei do ex” e garantiu a vitória da Patativa.

Com o resultado, o Central quebrou um longo jejum: não vencia o Santa Cruz desde 2011. A vitória também foi decisiva na briga pelas primeiras posições do Grupo A3. O Santa Cruz segue na liderança com 22 pontos, mas agora vê a aproximação do rival caruaruense, que chegou aos 20 pontos e ocupa a vice-liderança.

Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o América-RN no domingo (06), às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal. Já o Central Recebe, em Santa Cruz de Natal, também no domingo, às 16h, em Lacerdão, em Caruaru.



O jogo

Logo no primeiro minuto, o Santa Cruz começou se impondo no Arruda. Em uma jogada bem construída com troca de passes, Yuri Ferraz cruzou na área, William Júnior escorou de cabeça para Geovany Soares que finalizou no canto esquerdo, mas o arqueiro alvinegro fez uma grande defesa.

No entanto, aos poucos, o Central começou a se soltar em campo, trocando passes e conseguindo esfriar o ímpeto coral. A Patativa também levou perigo. Diego Aragão quase abriu o placar. O volante aproveitou a falha de Felipe Alves ao tentar afastar a bola com as mãos e, de primeira, em um voleio, finalizou com força, mas mandou por cima da meta.

Embora com maior volume ofensivo, a Cobra Coral encontrava dificuldades para penetrar na defesa da Patativa, que se postava bem na marcação e buscava aproveitar os espaços deixados pelo Tricolor, equilibrando as ações da partida.

Até que, em jogada individual, Geovany Soares acionou Gabriel Galhardo na entrada da área. O meia bateu forte, e a bola explodiu no travessão, arrancando suspiros da torcida no Arruda. Sem tanta inspiração ofensiva, Santa Cruz e Central desceram para os vestiários com a igualdade no placar.



SEGUNDO TEMPO

Assim como no início da partida, o Santa Cruz voltou do intervalo pressionando no campo de ataque. E logo criou uma boa chance com Geovany Soares, que recebeu pela esquerda e finalizou no cantinho, Milton Raphael fez boa defesa, espalmando a bola.

Por outro lado, o Central tentava explorar os contra-ataques. Em jogada individual, Zé Arthur cruzou rasteiro para dentro da área, e Matheus Vinícius apareceu no último instante para cortar, Jô Santos vinha sozinho para completar.

De um lado, a Cobra Coral errava bastante na troca de passes. As primeiras vaias começaram a ecoar das arquibancadas, refletindo a insatisfação da torcida com o desempenho do time. Do outro, a Patativa começava a gostar do jogo, trocando passes com mais tranquilidade e buscando o campo ofensivo.

Até que, aos 26 minutos, houve uma reviravolta na tônica da partida. Após uma escapada ao campo de ataque, o zagueiro Matheus Vinícius arrancou com a bola, mas acabou acertando uma cotovelada no rosto de Jô Santos, do Central. Inicialmente, o árbitro não marcou a infração. No entanto, o quarto árbitro observou o lance, alertou o juiz principal, que aplicou o cartão amarelo, o segundo do defensor, que acabou sendo expulso.

Logo em seguida, o Central chegou trocando passes. Jô Santos cruzou na área, o goleiro Felipe Alves cortou mal, e a bola sobrou para Zé Arthur, que dominou e soltou uma bomba para colocar a Patativa na frente do placar. Os jogadores do Santa Cruz reclamaram de falta em Thiago Galhardo no início da jogada. Do outro lado, a torcida não perdoou e criticou o goleiro Felipe Alves pela falha no lance.

Em jogada rápida, o Central envolveu a defesa do Santa Cruz, e Jô Santos ficou cara a cara com o gol. Apesar de se atrapalhar, o atacante finalizou, mas o goleiro coral fez uma grande defesa.

Sem muita força ofensiva, o time conseguiu criar uma boa oportunidade: João Pedro recebeu na intermediária e arriscou um chute colocado, mas Milton fez uma ótima defesa, evitando o gol. Tendo que se expor, a Cobra Coral partiu para o “tudo ou nada”. Em cruzamento de João Pedro, Eduardo Tanque falhou na finalização, mas Willian Alves mandou para as redes. O lance, porém, foi anulado por posição irregular. Sem ter forças para reagir, a Cobra Coral saiu sob vaias da torcida, enquanto a Patativa celebrou o triunfo no reduto coral.

SANTA CRUZ 0

Felipe Alves; Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Vinicius Silva (Nathan); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Eduardo Tanque) e William Júnior (Renato); Thiaguinho (João Pedro), Geovany Soares (William Alves) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

CENTRAL 1

Milton Rafael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva (Zé Arthur), Leozynho e Moacir (Yago Henrique); Kauê (Didira) e Jô Santos (Erivelton). Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e José Daniel Torres de Araujo (ambos de PE)

Cartões amarelos: Matheus Vinicius (S); Diego Aragão, Moacir (C)

Cartão Vermelho: Matheus Vinicius (S)

Gol: Zé Arthur (32'/2º) (C)

Público: 14.384 pessoas

Renda R$ 373.635,00