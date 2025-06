Beto Lago: 'Central quebra invencibilidade do Santa Cruz no Arruda a aplica duro golpe no tricolor'

O Central quebrou o longo tabu de 14 anos sem vencer o Santa Cruz, no Estádio do Arruda (Rafael Vieira/ DP Foto)

Patativa em alta

Em um jogo bem disputado, o Central quebrou a invencibilidade do Santa Cruz no Arruda, ao vencer por 1x0, consolidando-se como vice-líder do grupo A3 da Série D, agora com 20 pontos. A derrota foi um golpe duro para o Tricolor, que poderia ter garantido sua classificação antecipada para o mata-mata com uma vitória. O primeiro tempo começou com intensidade, e logo no minuto inicial, Geovany teve uma oportunidade clara, mas parou no goleiro Milton Raphael. O Santa Cruz dominou os primeiros dez minutos, mas com o passar do tempo, o Central se reestruturou e equilibrou a partida. Diego Aragão teve uma ótima chance, mas mandou a bola por cima do gol de Felipe Alves. A reta final da primeira etapa foi de pouca emoção, mas Gabriel Galhardo quase abriu o placar ao acertar o travessão com um chute potente. No segundo tempo, o equilíbrio se manteve, mas o Santa Cruz parecia mais nervoso.

A expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, aos 26, alterou o cenário da partida. O time da Patativa, bem montada pelo técnico Leandro Sena, pressionou e, aos 32, Zé Artur aproveitou uma falha do goleiro Felipe Alves para marcar. Depois deste lance, a torcida coral não perdoou o seu goleiro, vaiado em todos os lances. O Santa Cruz ainda teve uma chance de empate, mas o gol de William Alves foi anulado por impedimento de Eduardo Tanque. O Central devolve a derrota que sofreu em casa e encerra um tabu de 14 anos sem vencer seu rival.

Desafios à vista

O torcedor tricolor espera que essa derrota não impacte na confiança. Ainda mais que, no próximo domingo, o Tricolor tem um jogo complicado contra o América/RN, na Arena das Dunas. O time potiguar está apenas três pontos atrás da equipe coral. Enquanto isso, o Central se prepara para receber o Santa Cruz/RN, no Luiz Lacerda, com a real possibilidade de sonhar com a liderança do grupo, a apenas três rodadas do fim da primeira fase.

Resiliência no Náutico

Em tempos turbulentos, o Náutico vive uma crise política e dificuldades financeiras para pagar a folha salarial. Mas, em campo, o Timbu demonstra resiliência e ao conquistar uma grande vitória, fora de casa, contra o Tombense, e entra pela primeira vez no G8. O empenho dos jogadores, aliado a segurança do goleiro Muriel, tem sido crucial nesta luta. E, claro, com o trabalho do técnico Hélio dos Anjos, pois sem ele, as chances de acesso seriam remotas.

Preocupações no Retrô

A situação do Retrô começa a se tornar preocupante. A Fênix, que aspirava ao acesso à Série B, agora luta para não retornar à Série D. O técnico Itamar Schülle terá um grande desafio: trabalhar arduamente para reverter o cenário e trazer de volta o bom futebol da equipe alvi-azulina.