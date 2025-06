Investidor expõe articulação de conselheiros contra a SAF no Santa Cruz

Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Arquivo/DP)

Um dos nomes à frente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o investidor Iran Barbosa fez duras críticas a um grupo de conselheiros do clube que, segundo ele, estariam articulando nos bastidores para enfraquecer a proposta de reestruturação administrativa e financeira do Tricolor.

Em entrevista à Rádio Jornal, Iran revelou que há um movimento silencioso, mas influente, contrário à implementação da SAF. “Existe um jogo de bastidores poderosíssimo hoje dentro do Santa Cruz. Você pega no Conselho, tem umas três a quatro pessoas que não estão dispostas a botar a cara, mas é impressionante o que esses caras têm feito para derrubar a SAF”, afirmou.

A denúncia mais grave envolve a suposta atuação de um conselheiro junto a investidores em São Paulo. De acordo com Iran, esse integrante do Conselho teria procurado executivos de uma empreiteira na Avenida Faria Lima, tradicional polo financeiro do país, para desestimular aportes na SAF coral. “Teve um conselheiro que foi na Faria Lima, de uma empreiteira muito forte, dizer que não colocaria dinheiro em empresas que botassem dinheiro na SAF do Santa Cruz. Isso é uma coisa muito grave”, denunciou.

Sem citar nomes, Iran criticou a postura dos opositores, que, segundo ele, se recusam a dialogar abertamente. “Essas pessoas não tiveram a coragem de botar a cara para criticar. A coragem de sentar com a gente para ter uma conversa saudável sobre o Santa Cruz”, completou.

A expectativa agora recai sobre o processo de apreciação do Conselho Deliberativo. Para o investidor, será nesse momento que o torcedor poderá identificar claramente quem apoia e quem se opõe ao novo modelo de gestão: “Facilmente, o torcedor vai identificar quando abrir a votação da SAF”.

O Santa Cruz passa por um dos momentos mais delicados de sua história recente, buscando na SAF uma alternativa para sanear dívidas e reestruturar o futebol profissional. A proposta, no entanto, enfrenta resistência de parte da estrutura interna do clube, indicando um embate político que pode definir o futuro da instituição.