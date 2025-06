Investidores da SAF do Santa Cruz negam retorno de empresário Márcio Cadar

Empresário Márcio Cadar (Divulgação)

A especulação sobre um possível retorno do empresário Márcio Cadar ao projeto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz ganhou força após o empresário compartilhar, nas redes sociais, um vídeo do perfil oficial da Cobra Coral Participações. No entanto, o próprio grupo responsável pela estruturação da SAF tricolor tratou de desmentir a informação, por meio de uma nota oficial divulgada na noite da quarta-feira (25).

Segundo o comunicado, Márcio Cadar não faz parte do quadro de investidores, nem exerce qualquer função dentro da futura SAF. A Cobra Coral reconhece a contribuição de Cadar na fase inicial do projeto, sobretudo durante a elaboração da proposta vinculante em janeiro, mas afirma que o empresário deixou o grupo em maio e não participa mais do processo.

“Durante a fase de estruturação do projeto, reconhecemos a contribuição do Sr. Cadar para que a SAF tricolor se tornasse possível. [...] Suas postagens pessoais expressam o desejo de um torcedor”, afirmou a Cobra Coral Participações em nota.

O empresário também se manifestou nas redes sociais, reforçando sua ligação afetiva com o clube e a torcida. Conhecido por parte da torcida como “painho”, Márcio Cadar destacou seu apoio ao futuro do Santa Cruz. “Minha amada torcida coral. Não vamos perder tempo com os gritos dos que temem o futuro. O que importa é o Santa Cruz forte, livre e pronto para renascer das cinzas. [...] Estaremos sempre juntos torcendo pelo nosso time do coração”, escreveu Cadar.

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, já havia declarado anteriormente que a saída de Márcio Cadar não impactou as negociações da SAF, que seguem em processo de apreciação do Conselho Deliberativo e Fiscal do clube.

Confira nota oficial na íntegra:

A Cobra Coral Participações esclarece que o Sr. Marcio Cadar não integra o quadro de investidores nem exerce qualquer função na futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz Futebol Clube.

Durante a fase de estruturação do projeto, reconhecemos a contribuição do Sr. Cadar para que a SAF tricolor se tornasse possível. É compreensível que, durante esse processo, Marcio Cadar tenha desenvolvido uma relação afetiva com o clube e com a torcida, se tornando torcedor do Tricolor.

Nesse sentido, suas postagens pessoais expressam o desejo de um torcedor, que como outros, pensa no bem e no futuro do Santa Cruz e acredita na SAF como a melhor alternativa para o Clube.

Assim, a Cobra Coral não se responsabiliza por conteúdos ou manifestações divulgadas por Márcio Cadar ou qualquer outro torcedor em suas redes sociais ou outros meios de comunicação.

Seguimos comprometidos com a transparência e responsabilidade em todas as etapas do projeto de reestruturação do futebol do Santa Cruz. Com diálogo direto com o torcedor, evitando qualquer tipo de desinformação. Estamos certos de que esse é o melhor caminho para o futuro Tricolor.

Cobra Coral Participações