Melhor mandante x melhor visitante: Santa Cruz e Central fazem duelo na Série D

Santa Cruz e Central (Rafael Vieira/DP Foto)

No reencontro entre os dois melhores times do Grupo A3 da Série D, Santa Cruz e Central se enfrentam neste domingo (29), às 17h, no estádio do Arruda, em um confronto que pode selar o destino das equipes na fase de grupos. De um lado, a Cobra Coral busca manter o aproveitamento perfeito em casa e encaminhar a vaga no mata-mata. Do outro, a Patativa tenta seguir invicta como visitante e quebrar um tabu que já dura 14 anos.

Com 22 pontos, o Santa Cruz lidera o grupo e defende uma campanha irretocável diante da torcida tricolor. Até aqui, foram quatro jogos em casa e quatro vitórias, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. Já o Central, segundo colocado com 17 pontos, é o único time invicto fora de casa, com duas vitórias e dois empates atuando longe de Caruaru.

Tabu em jogo

Apesar do bom momento da Patativa, o retrospecto recente é amplamente favorável ao Santa Cruz. A Cobra Coral não perde para o rival desde 2011, somando 16 vitórias e seis empates nos últimos 22 confrontos. No Arruda, o tabu é de 12 partidas sem derrotas, com nove vitórias tricolores e três empates desde a última derrota para o Central.

Matemática da classificação

A depender dos resultados da rodada, o jogo pode representar a classificação antecipada para o Santa Cruz. Para isso, o time comandado por Marcelo Cabo precisa vencer o Central e torcer por uma derrota do Ferroviário-CE diante do Treze-PB. Nesse cenário, o Tricolor não poderia mais ser alcançado por equipes fora do G-4 e garantiria a vaga de forma antecipada.

Para o Central, um triunfo fora de casa o levaria aos 20 pontos e deixaria a equipe com uma vantagem confortável em relação ao quinto colocado, ficando muito próxima da classificação. Com quatro rodadas restantes, a margem pode chegar a oito pontos, o que daria fôlego à equipe de Caruaru na reta final da primeira fase.