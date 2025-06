Santa Cruz anuncia a contratação do lateral-esquerdo Nathan

Nathan, novo lateral-esquerdo do Santa Cruz (Divulgação/Ascom Santa Cruz)

O Santa Cruz ganhou mais uma peça para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Nathan, de 27 anos, foi anunciado pelo Tricolor nesta quinta-feira (26). Ele que chega ao Arruda com a missão de ampliar as opções defensivas do técnico Marcelo Cabo e ajudar na caminhada coral rumo ao acesso.

Nathan tem passagens por clubes como Criciúma, Remo, Fortaleza, Cruzeiro e Pouso Alegre. Em Pernambuco, já vestiu a camisa do Sport em 2023, atuando em três partidas pelo Leão.

Ele estava defendendo o Athletic-MG, onde participou de 12 jogos em 2025, somando atuações pela Série B, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Sua última partida foi no dia 9 de junho, na derrota do Alvinegro para o Amazonas, pela Segundona. O lateral também integrou o elenco que garantiu o acesso no ano passado.