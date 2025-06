Histórico: Santa Cruz não perde para o Central como mandante desde 2011

Santa Cruz enfrenta o Central no Arruda (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz tem um histórico amplamente favorável diante do Central quando atua como mandante, e essa escrita estará em jogo mais uma vez na próxima rodada da Série D. O Tricolor do Arruda não sabe o que é perder para a Patativa em seus domínios há mais de 14 anos.

A última derrota coral em casa para o Central aconteceu em 9 de fevereiro de 2011, quando foi superado por 3 a 0 pelo Campeonato Pernambucano. Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes no Arruda, e o Santa Cruz manteve-se invicto, com nove vitórias e três empates nesse recorte.

O duelo mais recente entre os clubes aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2025, pelo Pernambucano, com vitória da Cobra Coral por 2 a 1. Além do resultado positivo, o confronto reforçou o domínio coral diante do rival de Caruaru.

A sequência invicta inclui placares expressivos, como o 5 a 1 em 2017 e o 4 a 0 em 2015. Agora, com a rivalidade renovada na Série D, o Santa Cruz busca manter a hegemonia e seguir firme na liderança isolada do Grupo A3. Levando em conta o retrospecto geral, o Tricolor do Arruda não perde para a Patativa há 22 jogos de invencibilidade.



Série D

A Cobra Coral lidera com folga o Grupo A3, somando 22 pontos. Agora, o Tricolor do Arruda terá um longo tempo de folga antes de voltar a campo. O próximo compromisso do Santa Cruz está marcado para o dia 29 de junho, às 17h, novamente no Arruda, contra o Central.