William Júnior exalta união do quarteto de ataque do Santa Cruz: 'Sem vaidade'

Meia William Júnior destaca união do quarteto de ataque do Santa Cruz

Jogador do Santa Cruz, Willian Jr. (Rafael Vieira)

Vivendo boa fase com a camisa do Santa Cruz, o meia William Júnior destacou a força do sistema ofensivo da equipe e reforçou o espírito coletivo do elenco na caminhada pelo acesso. De acordo com o jogador, o entrosamento do setor de ataque - formado por William Júnio, Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo - tem sido um dos diferenciais da Cobra Coral na Série D.

“Eu fico muito feliz porque não temos vaidade. O Thiago (Galhardo), com toda sua experiência e movimentação, soma muito com a gente. Os atacantes vêm fazendo gols, e eu venho ajudando com assistências. Espero marcar mais gols também, mas o mais importante é contribuir com o grupo para atingir nosso principal objetivo: balançar as redes”, afirmou.

Sobre a preparação para o duelo contra o Central, vice-líder do Grupo A3, o meia não espera facilidade e destacou o empenho do elenco durante os treinos. “Foram duas semanas de preparação intensa. Tivemos três dias de folga, que foram importantes para repor as energias, descansar e ficar com a família. Agora já passou, estamos focados e treinando forte, pensando no jogo contra o Central”, apontou.

O duelo contra o Central promete ser equilibrado, e William sabe da importância da partida visando a manutenção na liderança e a classificação à próxima fase. “O Central tem muita qualidade, está na segunda colocação, bem próximo da gente. O primeiro jogo foi difícil, vencemos por 2 a 1 fora de casa. Fizemos uma grande partida. Acredito que estamos bem preparados física e psicologicamente para fazer um bom jogo em casa”, ressaltou.

O Camisa 10 também aproveitou para valorizar o papel da torcida coral, que vem sendo fundamental na campanha positiva como mandante. “A torcida tem feito seu papel. É o nosso 12º jogador, nos apoia durante os 90 minutos. Com essa força das arquibancadas, acredito que vamos manter nossa invencibilidade em casa”, valorizou.

Por fim, William avaliou sua evolução individual e a expectativa para a fase decisiva da competição. “Tenho me sentido muito bem fisicamente, consegui jogar os 90 minutos. Claro que ainda temos o que melhorar, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Mas creio que, quando chegarmos no mata-mata, estaremos na ponta dos cascos. Estou feliz por contribuir, mas sei que ainda tem espaço para crescer”, concluiu.