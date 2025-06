Com antecedência, Santa Cruz pode garantir classificação na Série D

Jogador Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Líder isolado e dono da melhor campanha da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz pode garantir, já neste domingo (29), sua classificação antecipada para a segunda fase da competição. A vaga pode vir com quatro rodadas de antecedência, caso dois resultados se confirmem na 10ª rodada.

Em primeiro lugar, o Santa Cruz precisa vencer o Central, em duelo pernambucano, às 17h, no estádio do Arruda, e torcer por uma derrota do Ferroviário-CE diante do Treze-PB, em confronto que acontece também nesta rodada. Com esses desfechos, o Tricolor do Arruda chegaria aos 25 pontos e não poderia mais ser alcançado por adversários fora do G-4, assegurando matematicamente a classificação.

Atualmente, o Ferroviário-CE é o quinto colocado, com 12 pontos, mesma pontuação do Treze-PB, que aparece logo atrás. Ambos só poderiam chegar, no máximo, aos 24 pontos nas rodadas restantes. Isso deixaria a Cobra Coral fora do alcance desses concorrentes.

Liderança também pode ser consolidada

Além da vaga, o Santa Cruz pode abrir vantagem confortável na liderança do grupo. O Central, vice-líder com 17 pontos, é justamente o adversário deste domingo. Uma vitória deixaria a equipe coral com oito pontos de frente, isso se o América-RN, terceiro colocado com 16, não vencer o Santa Cruz-RN, no sábado.

Essa combinação de resultados colocaria o Santa Cruz muito próximo de garantir também a melhor campanha da chave, fator decisivo na fase eliminatória da Série D. Caso termine a primeira fase como líder geral, o clube terá o direito de decidir em casa os jogos de volta do mata-mata, um diferencial importante na briga pelo acesso.