Santa Cruz inicia venda de ingressos para duelo contra Central no Arruda

Torcida do Santa Cruz está dando show nas arquibancadas (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz iniciou nesta quarta-feira (25) a venda de ingressos para o confronto decisivo contra o Central, válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no próximo domingo (29), às 17h, no Arruda.

Os bilhetes estão sendo comercializados exclusivamente pelo site da Ingressos SA, com preços que variam entre R$ 30 e R$ 160, de acordo com o setor escolhido. Sócios do clube podem garantir entrada por meio do check-in virtual disponível na plataforma oficial do Santa Cruz.

A diretoria do Tricolor reforça que o acesso ao estádio será realizado exclusivamente por meio de Biometria Facial, medida exigida pela Lei Geral do Esporte para arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas. O sistema visa ampliar a segurança e o controle de acesso aos torcedores.

Confronto direto pela liderança

Líder do Grupo A3 com 22 pontos em nove jogos, o Santa Cruz vem de uma sequência positiva sob o comando do técnico Marcelo Cabo, com boa solidez defensiva e desempenho ofensivo. O Central, adversário da rodada, é o vice-líder da chave, com 17 pontos, e encara a partida como oportunidade para encurtar a distância para a equipe coral.



Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada Superior: R$ 30

Arquibancada Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Sociais: R$ 30 (valor condicionado ao plano de sócio)

Cadeiras Cativas:

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

Proprietário não sócio: R$ 80

Proprietário sócio: R$ 40

Cadeiras por aluguel:

Inteira: R$ 160

Sócio: R$ 80

Conselheiros (sócio): R$ 60