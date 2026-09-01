Um sueco no Sertão: Lateral Albin Ödberg disputará o Pernambucano pelo Salgueiro

Jogador chega por empréstimo e defenderá o Carcará até novembro para disputar o primeiro turno do estadual

Lateral-esquerdo Albin O?dberg (Reprodução/Concórdia)

De volta ao Campeonato Pernambucano após três edições ausente, o Salgueiro, campeão em 2020, terá um reforço internacional para o primeiro turno do estadual.

O lateral-esquerdo sueco Albin Ödberg, recém-anunciado pelo Concórdia, de Santa Catarina, será emprestado ao Carcará até o fim de novembro.

A informação foi divulgada pelo GE de Santa Catarina e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco em contato com o atleta.

Ödberg tem chegada prevista em Salgueiro até a próxima terça-feira (8) para se apresentar ao clube, que estreará em outubro no Pernambucano.

Do frio sueco ao calor do Sertão pernambucano

Com toda sua carreira na Suécia, que, no inverno, em algumas regiões, pode chegar a ter média de temperatura frequente de -15º, o defensor de 29 anos agora enfrentará o calor de Salgueiro, que fica no Sertão pernambucano.

No país europeu, iniciou sua carreira no IFK Kumla, acumulando passagens também por Orebro Syrianska e Motala AIF, seu último clube, que disputava a segunda divisão nacional.

No dia 21 de agosto, foi anunciado pelo Concórdia, que na edição de 2026 do Campeonato Catarinense, foi eliminado nos pênaltis pelo Brusque nas quartas de final.

Adversários do Salgueiro e formato do Pernambucano

O Salgueiro está no Grupo A do primeiro turno do Pernambucano, estando ao lado de Afogados, 1º de Maio, Petrolina, Ferroviário e Facilnet.

O primeiro turno terá mais três grupos, com os quatro melhores de cada chave avançando para às oitavas de final.

Ao fim, os quatro clubes que sobrarem vão disputar um quadrangular de turno único, com os três melhores seguindo para o segundo turno, onde Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória já estão garantidos.

Com isso, Ödberg ficará no Carcará, no máximo, até o fim de novembro, quando se encerra o primeiro turno do Estadual.

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