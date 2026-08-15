Pernambucano Sub-20 começa com W.O. para o Sport por falta de ambulância no estádio

Conforme relatado na súmula da partida, o árbitro aguardou o tempo regulamentar determinado pela ambulância no estádio Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, e deu a partida por finalizada, punindo o mandante Jaguar

Time sub-20 do Sport (DIVULGAÇÃO/SCR)

O Campeonato Pernambucano Sub-20 2026 não começou bem. A bola sequer rolou na partida de estreia entre Jaguar e Sport, marcada para as 10h desta sexta-feira (14), no Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho.

Por falta de ambulância no estádio, o árbitro Arthur Armando Gomes Pereira Alves deu W.O. favorável ao Sport, uma vez que o Jaguar era o mandante da partida. Com isso, o placar oficial do jogo foi de 3 a 0 para os rubro-negros.

Na súmula da partida o árbitro explica o que aconteceu:

“A partida não pode ser realizada devido á ausência da ambulância, aguardou-se o tempo limite regulamentar de 30 minutos, prorrogado por

mais 30 minutos. Como a ambulância não compareceu ao campo ao fim dos 60 minutos totais de espera. A partida foi finalizada.”

No jogo realizado na manhã deste sábado, em Petrolina, o time da casa derrotou o América por 1 a 0, gol marcado por Victor Kauã, aos 4 minutos do primeiro tempo.