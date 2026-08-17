FPF repudia fala preconceituosa sobre árbitro pernambucano durante jogo da Série D

Rodrigo Pereira, árbitro FIFA, foi alvo de fala de comentarista durante transmissão de Gama x São José

Árbitro Rodrigo Pereira (Reprodução/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) repudiou o comentário feito pelo comentarista Ramon Villar durante a transmissão da partida entre Gama e São José, neste domingo (16), pela Série D do Campeonato Brasileiro, na Metrópoles Esportes.

Nos minutos finais do confronto, que terminou com goleada do Gama por 4 a 0 e garantiu o acesso do clube à Série C, Villar afirmou que o árbitro pernambucano Rodrigo Pereira estava “com pressa para pegar o jegue para Recife”.

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (17), a FPF classificou a manifestação como “preconceituosa e depreciativa” em relação à origem regional dos profissionais envolvidos. Rodrigo Pereira, que integra o quadro de árbitros da FIFA, comandou a partida ao lado de uma equipe de arbitragem formada integralmente por pernambucanos.

Diante do episódio, a Federação informou que cobrará uma explicação formal da Metrópoles, responsável pela transmissão, e solicitará esclarecimentos e providências sobre o caso.

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