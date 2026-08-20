Novo Campeonato Pernambucano: Conselho Arbitral define formato e 1ª fase começa em outubro

Com 24 clubes divididos em quatro grupos, Turno Frevo definirá três classificados para a fase decisiva do Estadual, em janeiro de 2027

Taça do Campeonato Pernambucano 2026/27 (Paulo Paiva/FPF)

Foi definido, em Conselho Arbitral realizado nesta quinta-feira (20), o novo Campeonato Pernambucano Unificado. Dirigentes e representantes dos clubes se reuniram na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para formalizar o regulamento e outros detalhes da primeira etapa da competição, que terá início no dia 17 de outubro.

Náutico, Santa Cruz, Sport, Decisão, Maguary, Retrô e Vitória já estão assegurados diretamente na segunda fase e aguardam a definição dos três classificados para completar o grupo de dez clubes que disputará a etapa decisiva do Estadual, prevista para janeiro de 2027.

Batizada de Turno Frevo, a primeira fase reunirá 24 clubes, divididos em quatro grupos de seis equipes. Os times se enfrentarão apenas dentro de suas respectivas chaves, em turno único, com cinco partidas para cada participante. Os quatro melhores de cada grupo avançarão à fase eliminatória, que será encerrada no último fim de semana de novembro.

A competição será disputada em dez datas. Além das vagas, o primeiro turno também terá um campeão estadual.

Estão confirmados na primeira fase Águia, Afogados, América-PE, Atlético-PE, Belo Jardim, Central, Centro Limoeirense, Chã Grande, Facilnet, Ferroviário, Guarany, Íbis, Ipojuca, Jaguar, Pesqueira, Petrolina, Porto, 1º de Maio, Salgueiro, Santa Fé, Serrano, Sete de Setembro, Vera Cruz e Ypiranga.

MATA-MATA

Após as cinco rodadas da fase de grupos, os 16 classificados disputarão as oitavas de final. Os confrontos serão realizados em partida única, assim como acontecerá nas quartas de final. Os mandos de campo serão definidos a partir do aproveitamento obtido na primeira fase.

Os cruzamentos seguirão o modelo entre os grupos A e B, além de C e D, com duelos entre o primeiro colocado de uma chave e o quarto da outra, enquanto os segundos enfrentarão os terceiros.

Os quatro clubes que sobreviverem às quartas de final formarão, então, um quadrangular disputado em turno único. Ao fim dessa etapa, os três melhores colocados garantirão presença no segundo turno do Campeonato Pernambucano, o Turno Forró.

Categoria de base obrigatória no novo formato

Por maioria de votos, os dirigentes também aprovaram uma medida voltada à utilização de atletas formados nas categorias de base. A partir do novo regulamento, será obrigatória a presença de dez jogadores da base entre os atletas relacionados para cada partida.

Cada clube poderá inscrever até 26 jogadores na súmula por jogo. A exigência passa a integrar o regulamento da competição e reforça a participação dos jovens atletas na disputa do Campeonato Pernambucano Unificado.

Grupos do Turno Frevo

