O Náutico anunciou, neste sábado (28), a renovação de contrato do volante Wenderson até novembro de 2027. Um dos principais nomes do elenco alvirrubro na temporada de 2026, o jogador de 28 anos seguirá no clube para a próxima temporada.

A renovação foi divulgada um dia após o Timbu oficializar a permanência do meia Jean Carlos, que também teve o vínculo confirmado para 2027.

Wenderson chegou ao Náutico em janeiro de 2025 e, desde então, disputou 73 partidas com a camisa alvirrubra, considerando as temporadas de 2025 e 2026.

Números de Wenderson pelo Náutico

Na última temporada, o volante entrou em campo 43 vezes, acumulando mais de 3,5 mil minutos. No período, marcou um gol e distribuiu três assistências.

O jogador se reapresentará em dezembro, no Centro de Treinamento Wilson Campos, para iniciar a pré-temporada junto aos demais integrantes do elenco alvirrubro.

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