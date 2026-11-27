A proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo após passar por ajustes e adequações a partir das ressalvas apresentadas durante o processo de análise. Com a aprovação, o Executivo dará prosseguimento aos trâmites para a assinatura do contrato.

O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (27), a aprovação da proposta da Ticketmaster, que será a nova tiqueteira do clube . O acordo prevê um montante total de R$ 9 milhões , sendo R$ 7 milhões referentes à antecipação de receitas e outros R $ 2 milhões em patrocínio.

De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, a Ticketmaster será responsável pela operação da bilheteria alvirrubra a partir de agosto de 2027.

Recursos serão utilizados para regularizar pendências financeiras

Um dos principais objetivos do Náutico com a chegada dos recursos é regularizar os compromissos financeiros em aberto.

Entre eles está a dívida com o Botafogo-SP, que resultou na aplicação de um transfer ban pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).

A pendência está relacionada à contratação do atacante Jonas Toró, que defendeu o Timbu em 2026. O clube deixou de pagar a oitava e a nona parcelas do acordo, vencidas em agosto e setembro deste ano.

Com a punição, o Náutico está impedido de registrar novos jogadores até comprovar a quitação do débito junto ao clube paulista. A agência também estabeleceu uma advertência pública e determinou a apresentação dos comprovantes de pagamento.

Com o recebimento dos recursos da Ticketmaster, o clube dará início à regularização dos compromissos pendentes, incluindo a questão envolvendo a ANRESF.

Antecipação será descontada das receitas de bilheteria

O acordo estabelece que os R$ 7 milhões antecipados serão quitados por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Náutico atuar como mandante.

O desconto começará a partir do início da prestação dos serviços pela Ticketmaster, previsto para agosto de 2027. Além da regularização das dívidas, o clube informou que os recursos também contribuirão para atender às necessidades operacionais e ao planejamento da transição de temporada.

O Náutico destacou que a negociação foi conduzida em conjunto com a consultoria Rosenberg Associados e submetida à apreciação do Conselho Deliberativo. O clube ainda deverá informar os próximos passos após a formalização do contrato.

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