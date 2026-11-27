O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (27), a aprovação da proposta da Ticketmaster, que será a nova tiqueteira do clube. O acordo prevê um montante total de R$ 9 milhões, sendo R$ 7 milhões referentes à antecipação de receitas e outros R$ 2 milhões em patrocínio.
A proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo após passar por ajustes e adequações a partir das ressalvas apresentadas durante o processo de análise. Com a aprovação, o Executivo dará prosseguimento aos trâmites para a assinatura do contrato.
De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, a Ticketmaster será responsável pela operação da bilheteria alvirrubra a partir de agosto de 2027.
Recursos serão utilizados para regularizar pendências financeiras
Um dos principais objetivos do Náutico com a chegada dos recursos é regularizar os compromissos financeiros em aberto.
Entre eles está a dívida com o Botafogo-SP, que resultou na aplicação de um transfer ban pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).
A pendência está relacionada à contratação do atacante Jonas Toró, que defendeu o Timbu em 2026. O clube deixou de pagar a oitava e a nona parcelas do acordo, vencidas em agosto e setembro deste ano.
Com a punição, o Náutico está impedido de registrar novos jogadores até comprovar a quitação do débito junto ao clube paulista. A agência também estabeleceu uma advertência pública e determinou a apresentação dos comprovantes de pagamento.
Com o recebimento dos recursos da Ticketmaster, o clube dará início à regularização dos compromissos pendentes, incluindo a questão envolvendo a ANRESF.
Antecipação será descontada das receitas de bilheteria
O acordo estabelece que os R$ 7 milhões antecipados serão quitados por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Náutico atuar como mandante.
O desconto começará a partir do início da prestação dos serviços pela Ticketmaster, previsto para agosto de 2027. Além da regularização das dívidas, o clube informou que os recursos também contribuirão para atender às necessidades operacionais e ao planejamento da transição de temporada.
O Náutico destacou que a negociação foi conduzida em conjunto com a consultoria Rosenberg Associados e submetida à apreciação do Conselho Deliberativo. O clube ainda deverá informar os próximos passos após a formalização do contrato.
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