O Náutico oficializou, na noite desta sexta-feira (27), a permanência do meia Jean Carlos para a temporada de 2027.

Apesar de já ter vínculo com o clube até o fim do próximo ano, questões financeiras geravam dúvidas sobre a continuidade do camisa 10. A situação, no entanto, foi resolvida.

Em postagem publicada pelo Timbu, o jogador de 34 anos mandou um recado para os torcedores.

“A gente segue junto em 2027. Será um ano de grandes desafios e a gente precisa muito do apoio de vocês. Juntos, tenho certeza que vamos fazer uma grande temporada”, disse.





Números de Jean Carlos em 2026

Após uma grande passagem pelo Alvirrubro entre 2019 e 2022, Jean Carlos retornou ao clube no meio da temporada, após ter defendido a Chapecoense na Série A.

Anunciado oficialmente no fim de junho, o meia disputou 18 jogos na Série B, com três gols e quatro assistências.

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