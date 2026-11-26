O Náutico terá um curto espaço de tempo sem trabalhos na equipe profissional. Isso porque o clube definiu a data da apresentação do elenco para a temporada de 2027 no dia 10 de dezembro, menos de um mês após o jogo contra o Londrina, que encerrou a participação da equipe na Série B e ocorreu no dia 11 de novembro.

A princípio, a diretoria alvirrubra planejava uma data posterior para o início das atividades, mas precisou antecipá-la devido à confirmação do começo do Campeonato Pernambucano para o dia 3 de janeiro.

Segundo o próprio clube alvirrubro, os dois primeiros dias serão reservados para os jogadores passarem por exames médicos e avaliações físicas, sendo analisadas as condições individuais antes do início dos trabalhos em campo.

Com isso, o elenco realizará os primeiros trabalhos no gramado do CT Wilson Campos a partir do dia 12 de dezembro, sob o comando do técnico Bruno Pivetti. Além do Estadual, o Timbu também disputará a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste na primeira parte da temporada.

Elenco

Devido à proximidade, o Náutico deverá iniciar a pré-temporada com uma alta utilização de jogadores oriundos das categorias de base. O clube ainda tem questões importantes para resolver com relação ao plantel, relacionadas a permanências, renovações e novas contratações.

No momento, 10 jogadores do elenco principal alvirrubro têm contrato garantido para 2027. Além de Matheus Ribeiro e Danielzinho, que se recuperam no DM, o Timbu conta com Mateus Silva, Léo Índio, Luiz Paulo, Samuel, Jean Carlos, Borasi, Kauã Maranhão e Vinícius.

Com relação aos reforços, o Náutico tem três jogadores encaminhados para 2027. O goleiro Renan Bragança e os atacantes Ronald e Paulinho deverão ser anunciados em breve pelo clube.



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