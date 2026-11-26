Enfrentando problemas financeiros e com débitos em aberto com atletas de 2026, o Náutico aguarda concretizar a negociação com a Ticketmaster, nova tiqueteira do clube, para receber recursos milionários ainda neste ano.

A proposta da empresa norte-americana previa um valor ao Timbu de R$ 9 milhões no total, sendo R$ 7 milhões de antecipação de receitas e mais R$ 2 milhões de luvas pela negociação. Após reunião do Conselho, porém, o valor aprovado foi de R$ 7 milhões ao todo, reduzindo para R$ 5 milhões de recursos antecipados.

Em entrevista ao Timbucast, o VP de futebol Emerson Barbosa detalhou os próximos passos e revelou uma previsão para que o aporte chegue à conta do clube. O membro da diretoria alvirrubra espera que a minuta da empresa seja devolvida ao Náutico nos próximos dias após a apresentação de ressalvas do Conselho Deliberativo.

“Os conselheiros, de forma legítima, colocaram as suas dúvidas e perguntas. E essa minuta apresentada inicialmente pela Ticketmaster, foi trabalhada por três comissões. Foi deliberado quais eram os pontos críticos desse contrato e devolvido à Ticketmaster uma contra-minuta com esses pontos que foram levantados pelo Conselho”, externou Emerson Barbosa.

“Nessa mesma reunião foi dada a autonomia para que, se estivesse dentro de determinados parâmetros, não precisasse de uma nova plenária. A expectativa que me foi passada é de que essa assinatura definitiva (contra-minuta) deve acontecer até a sexta-feira (27). Sendo assinado, tenho a expectativa que dentre cinco dias esse dinheiro deve chegar na conta do Náutico”, concluiu.



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