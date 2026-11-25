Tratado internamente como prioridade nas renovações de contrato, o volante Wenderson encaminhou a sua permanência no Náutico para 2027. O jogador tem contrato encerrado neste ano e vinha negociando nas últimas semanas uma extensão do vínculo.

O próprio Wenderson utilizou as suas redes sociais para publicar uma foto vestindo a camisa do Náutico, alimentando a expectativa por uma oficialização em breve por parte do clube.

O volante chegou aos Aflitos em 2025 e vem de uma temporada de grande destaque. Pilar do meio de campo alvirrubro, o atleta de 28 anos realizou 43 partidas, sendo 34 pela Série B, com um gol marcado e três assistências distribuídas em 2026.

O desempenho individual fez Wenderson se sobressair em uma temporada marcada pelas oscilações do Timbu e despertar o interesse do mercado. Apesar de especulações, o atleta deverá seguir para a sua terceira temporada no clube alvirrubro.

Além do volante, o Náutico também negocia a renovação contratual de mais dois atletas do elenco. O goleiro Muriel e o zagueiro Igor Fernandes ainda estão em tratativas com a diretoria para seguirem no clube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.