A punição foi aplicada pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) , que identificou o atraso no pagamento de parcelas referentes à contratação de um atleta.

O Náutico sofreu um transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores até regularizar uma pendência financeira com o Botafogo-SP .

Com a decisão, o Timbu se tornou o primeiro clube do Brasil a receber um transfer ban em vigor aplicado pela agência, criada no contexto da implementação do sistema de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro.

A dívida está relacionada à contratação do atacante Jonas Toró, que defendeu o Náutico na temporada de 2026. O clube pernambucano havia quitado as sete primeiras parcelas do acordo, mas deixou de pagar a oitava e a nona, vencidas em agosto e setembro deste ano.

Entenda a punição aplicada ao Náutico

A denúncia foi apresentada pelo Botafogo-SP à Anresf em 26 de agosto de 2026. Durante a análise do caso, a Primeira Turma da agência reconheceu que o Náutico havia cumprido os sete primeiros pagamentos, mas identificou a pendência das duas parcelas seguintes.

Além de determinar a quitação dos valores, a entidade aplicou uma advertência pública ao clube pernambucano e estabeleceu um prazo de dez dias úteis, a partir da notificação, para que os comprovantes de pagamento fossem apresentados.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, a Anresf detalhou a decisão:

“A Primeira Turma reconheceu a quitação das sete primeiras parcelas, aplicou ao Náutico a sanção de advertência pública e determinou que o clube comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação, o pagamento da 8ª e da 9ª parcelas”.

O prazo para a comprovação terminou em 17 de novembro. Como o Náutico não apresentou os comprovantes de quitação e também não houve registro de um acordo entre os clubes, o bloqueio dos registros foi efetivado.

Pronunciamento do Náutico

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o clube reconheceu o débito em aberto e ressaltou que atravessa um processo de reorganização financeira, trabalhando para regularizar os seus compromissos.

Ainda em nota, o Timbu garantiu que vem adotando medidas para avançar na solução das obrigações pendentes.

Confira o pronunciamento do Náutico na íntegra:

O Clube Náutico Capibaribe reconhece a pendência financeira junto ao Botafogo-SP, que motivou a aplicação de uma sanção pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).

O Clube atravessa um processo de reorganização financeira e trabalha para regularizar seus compromissos, incluindo o débito em questão. A gestão tem conhecimento das obrigações pendentes e vem adotando medidas para avançar na solução dessas questões.

O Náutico reafirma seu compromisso com a responsabilidade financeira e com a construção de condições mais sustentáveis para o futuro da instituição.



Jonas Toró teve passagem curta pelo Timbu

O atacante Jonas Toró foi contratado pelo Náutico para a temporada de 2026, mas teve poucas oportunidades com a camisa alvirrubra.

Ao todo, o jogador disputou apenas quatro partidas pelo clube, todas pelo Campeonato Pernambucano. No período, marcou um gol e distribuiu duas assistências.