Após encerrarem a temporada de 2026 dentro de campo, Náutico , Santa Cruz e Sport já iniciaram o planejamento para a próxima temporada. O Trio de Ferro, porém, enfrenta obstáculos na montagem do elenco para 2027.

Seja por dificuldades financeiras ou questões administrativas, os clubes pernambucanos esbarram em empecilhos para encaminhar seus plantéis e já ter um time-base visando à pré-temporada.

Náutico: readequação financeira

O Timbu vem sofrendo na montagem do elenco devido a uma redução significativa do seu orçamento no ano que vem. O clube deverá iniciar a temporada com uma folha de R$ 1,5 milhão, cerca de 40% menor do que em 2026.

As dificuldades financeiras do Náutico englobam a captação de reforços no mercado e as permanências de pilares do atual elenco. Nomes como Jean Carlos e Vinícius, que possuem contrato vigente, negociam uma readequação salarial diante da nova realidade do clube.

Possíveis renovações contratuais de jogadores que interessam ao clube, casos de Muriel, Igor Fernandes e Wenderson, também esbarram no quesito financeiro e são agravadas pelos débitos pendentes referentes a salários atrasados na temporada.

No mercado, o Náutico ainda adota cautela e trabalha os mecanismos financeiros possíveis para captar reforços dentro de um orçamento menor. Mantendo a “espinha dorsal” do elenco e aumentando a utilização das categorias de base, a diretoria alvirrubra projeta de 12 a 14 contratações para o início da temporada.

Santa Cruz: reformulação completa e responsabilidade financeira da SAF

Subindo da Série C, o Santa Cruz iniciará 2027 sem praticamente nenhuma base de time que atuou na atual temporada. Pilares do elenco que conquistou o acesso não chegaram a acordo por renovação e deixaram o clube.

Com negociações frustradas, já deixaram o Arruda os defensores Eurico e Matheus Vinicius, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald. As saídas estão relacionadas diretamente à gestão da SAF, que não propôs significativa valorização financeira aos atletas.

A nova diretoria coral, aliás, vem adotando um tom de responsabilidade financeira para montar o elenco, mantendo uma postura rígida em relação ao limite orçamentário estipulado por atleta.

Apesar da intensificação nas negociações no mercado e do encaminhamento dos primeiros reforços, o Santa Cruz ainda precisará destravar obstáculos para dar mais robustez ao elenco que disputará o Campeonato Pernambucano em janeiro.

Sport: eleição e situações pendentes

O Sport terá que lidar com um atraso no planejamento do futebol devido à eleição presidencial que ocorrerá no clube, marcada para o dia 12 de dezembro. Apesar da criação do comitê de transição, as principais decisões do futebol do clube ficarão para depois do pleito.

Em relação à montagem do elenco, a principal indefinição fica sobre a continuidade do atacante Perotti. Destaque rubro-negro na temporada, o jogador pediu altos valores na renovação contratual e as partes ainda trabalham para chegar a um acordo.

Alguns jogadores que não tiveram bom desempenho na temporada já deixaram a Ilha do Retiro, enquanto outros ainda aguardam negociações por uma possível renovação contratual, que só deverá ser definida após a eleição.

O caso também ocorre com o comando técnico. A continuidade do treinador Mariano Soso ainda é tratada como uma incógnita, com as duas chapas concorrendo ao pleito evitando garantir sua permanência.

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