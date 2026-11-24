Em paralelo aos trabalhos no mercado de transferências, que começaram a esquentar nos últimos dias , o Náutico também divide as suas atenções com a renovação dos contratos de pilares do elenco de 2026.

No momento, o goleiro Muriel, o zagueiro Igor Fernandes e o volante Wenderson são colocados como prioridades de extensão de vínculo, já que todos os citados terão o contrato encerrado nesta temporada.

O Timbu, porém, vem enfrentando dificuldades para acelerar as tratativas devido aos débitos em aberto com o plantel de atletas, oriundos de salários atrasados durante parte do ano.

A diretoria alvirrubra enxerga como importante iniciar a temporada com uma “espinha dorsal” de time. Com contrato vigente, o clube tem apenas sete jogadores: Mateus Silva, Léo Índio, Samuel, Jean Carlos, Borasi, Kauã Maranhão e Vinícius.

Com o mercado se intensificando, a expectativa é de que o Náutico resolva as possíveis renovações nos próximos dias, com a permanência ou não dos jogadores. O Timbu também vem esbarrando na necessidade de diminuir sua folha salarial para poder ter maior capacidade de negociação.

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