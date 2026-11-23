Feirão de Sócios do Náutico (CNC / Divulgação)

Após o fim da temporada de 2026, o Náutico foca em ações fora de campo e anunciou a data do 3º Feirão de Sócios do clube. O evento ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, na sede social do estádio dos Aflitos.

A iniciativa traz uma série de benefícios para quem deseja se associar ao clube ou regularizar situações pendentes. O feirão surge como uma alternativa para o Timbu gerar novas receitas em um momento de crise financeira.

Nas duas edições anteriores, o Feirão de Sócios arrecadou cifras milionárias para os cofres do Náutico. Em 2025, 7.540 torcedores foram atendidos durante os dias de evento, com a adesão 840 novos sócios.

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