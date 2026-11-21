O goleiro Renan Bragança e o atacante Paulinho são os atuais alvos da diretoria alvirrubra

Goleiro Renan Bragança e atacante Paulinho, alvos do Náutico (Gabriel França / CNC e Divulgação)

O Náutico vem acelerando as tratativas no mercado por reforços para 2027 e tem mais dois jogadores encaminhados: o goleiro Renan Bragança e o atacante Paulinho. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O arqueiro de 29 anos retornaria aos Aflitos após passagem pelo clube em 2024, quando chegou a trabalhar com o técnico Bruno Pivetti. Renan Bragança disputou a reta final da Série C deste ano pela Inter de Limeira, cedido por empréstimo pelo América-RN.

Somando jogos pelo Mecão e pelo clube paulista, o goleiro fez 34 partidas na atual temporada. Revelado pelo Grêmio, Renan Bragança também já jogou por CD Mafra, de Portugal, Azuriz, Pelotas, Cruzeiro-RS e ASA.

Outro alvo da diretoria alvirrubra é o atacante Paulinho, ex-Sport. Com passagem nas categorias de base do Leão da Ilha, o atleta de 24 anos vestiu a camisa do Juventus-SP em 2026, se destacando na temporada com 10 gols e quatro assistências.

Paulinho também acumula passagens por Barra-SC, Oeste, Botafogo-PB, Vitória das Tabocas e América-RN. O atleta chegaria como mais uma peça para o setor ofensivo alvirrubro, que também tem o ex-Santa Cruz Ronald como reforço encaminhado.



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