Zeca em ação pelo Athletic-MG (MATEUS DUTRA/ATHLETIC)

O Náutico está negociando a contratação do lateral-direito Zeca, de 32 anos, para a temporada 2027. O jogador disputou a última Série B pelo Athletic-MG, mas deixou o clube mineiro neste mês e está livre no mercado.

As conversas com o Timbu estão em estágio avançado, com perspectiva de um possível acerto nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Com experiência no futebol brasileiro e passagem pela Seleção Olímpica, Zeca chegaria aos Aflitos para disputar posição na lateral. Possui experiência para atuar nos dois lados do campo. O Timbu não possui atletas da posição com contratos para a próxima temporada.

Em 2026, o defensor disputou 35 partidas pelo Athletic, a maioria delas como titular, e distribuiu quatro assistências.

O currículo do jogador reúne passagens por clubes como Santos, Internacional, Vasco, Bahia, Coritiba, Vitória e Mirassol, além do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Pelo Vitória, conquistou a Série B em 2023. Dois anos depois, voltou a levantar o troféu da competição com o Coritiba. Em 2024, também participou da campanha de acesso do Mirassol à Série A.

Um dos principais destaques da trajetória de Zeca foi a participação na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O lateral integrou a Seleção Brasileira que venceu a Alemanha na decisão, no Maracanã, e foi titular em seis partidas durante a campanha.