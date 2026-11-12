Vice-presidente de futebol do Náutico detalha permanências no elenco para 2027

Em sua apresentação, Emerson Barbosa revelou jogadores que têm contrato e outros atletas que o clube tem interesse em renovar

Vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, e presidente do Náutico, Bruno Becker (Paulo Matheus / CNC)

Iniciando uma reformulação após encerrar a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico apresentou nesta quinta-feira (12) Emerson Barbosa, que será o novo vice-presidente de futebol do clube. Em sua chegada, o líder do departamento de futebol alvirrubro aproveitou para detalhar permanências no elenco.

Emerson Barbosa confirmou quatro atletas com contrato garantido para 2027. São eles: o zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius e Borasi. O quarteto se junta ao volante Samuel, ao atacante Kauã Maranhão e aos demais jogadores da base alvirrubra com contrato para o próximo ano.

Além dos atletas confirmados, o VP do Náutico também revelou o interesse em estender o vínculo com quatro jogadores do atual elenco. O goleiro Muriel, o zagueiro Igor Fernandes, o volante Wenderson e o atacante Victor Andrade são prioridades do Timbu para a renovação de contrato.

“Discutimos esses nomes internamente e estabelecemos que iríamos aguardar a chegada do executivo Daniel (Kaminski) para que a gente tomasse o rumo correto. Estamos esperando Bruno Pivetti para também aprofundar as discussões, mas diariamente já estamos conversando com ele. Essa ‘coluna vertebral’ já está estabelecida e já iniciamos as tratativas”, externou Emerson Barbosa.

Paralelamente às definições no elenco, o Náutico também trabalha na busca por recursos para quitar os atrasados salariais que persistem no clube. O Timbu só deverá avançar nas tratativas por renovações com a questão financeira mais equalizada.

Segundo o presidente Bruno Becker, o Timbu iniciará a temporada de 2027 com uma redução na folha salarial para R$ 1,5 milhão.



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