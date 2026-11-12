Emerson Barbosa apresenta planejamento do Náutico para 2027 e detalha estrutura do futebol

Novo vice-presidente de futebol destacou orçamento inicial de R$ 1,5 milhão para a folha salarial, valorização da base e descentralização da gestão

Emerson Barbosa, novo vice-presidente de Futebol do Náutico (Reprodução/CNC)

O Náutico apresentou oficialmente seu novo departamento de futebol para a temporada de 2027. Na manhã desta quinta-feira (12), o vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, participou de uma coletiva de imprensa ao lado do presidente Bruno Becker, nos Aflitos, e detalhou os planos para o próximo ano.

A apresentação aconteceu um dia após o encerramento da participação alvirrubra na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (11), o Timbu perdeu por 2 a 1 para o Londrina, fora de casa, e finalizou a temporada com a permanência na Segunda Divisão.

De volta à função de vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa destacou a responsabilidade de comandar o departamento em um momento importante para o clube. O dirigente também reconheceu as oscilações da equipe ao longo de 2026 e projetou um trabalho de reconstrução para a próxima temporada.

“Teremos um trabalho árduo para 2027. Volto à cadeira de vice-presidente muito mais por uma missão do nosso clube do que por uma questão pessoal. Sou um torcedor que vem para dentro do clube para fazer o melhor e preservar os interesses do Náutico”, afirmou.

Bruno Becker destaca confiança em Emerson Barbosa

Ao apresentar o novo VP de futebol, o presidente Bruno Becker demonstrou confiança na escolha e ressaltou as características do dirigente para conduzir o departamento alvirrubro.

“Temos certeza de que, com serenidade, equilíbrio e competência, Emerson tem todos os requisitos para liderar o departamento de futebol do clube num ano tão importante como será 2027. Pelos desafios que se colocam e pelo que o clube almeja”, declarou.

Emerson Barbosa, por sua vez, fez uma avaliação da temporada alvirrubra e reconheceu que o desempenho esportivo ficou abaixo das expectativas, apesar da permanência na Série B.

“Tivemos uma temporada de muitos altos e baixos em 2026. Tenho certeza de que a torcida esperava que a gente tivesse uma performance esportiva um pouco melhor, mas, mesmo com todas essas oscilações, o mais importante é que conseguimos a permanência na Série B”, avaliou.

Náutico terá folha salarial inicial de R$ 1,5 milhão

Um dos principais pontos apresentados por Emerson Barbosa foi o planejamento financeiro para a montagem do elenco de 2027. Segundo o dirigente, o Náutico trabalhará inicialmente com uma folha salarial de R$ 1,5 milhão.

A intenção, no entanto, é ampliar esse valor a partir da chegada de novos parceiros e investimentos para o departamento de futebol.

“Inicialmente, teremos uma folha de R$ 1,5 milhão. O departamento irá todos os dias procurar novos parceiros para que essa folha vá aumentando e atendendo à nossa necessidade esportiva para a temporada de 2027”, explicou.

Pilares para o departamento de futebol

Durante a coletiva, Emerson Barbosa também apresentou os princípios que devem nortear a nova gestão do futebol alvirrubro. Entre os pontos destacados estão o retorno dos diretores estatutários às funções diretivas, o trabalho em equipe e a descentralização das decisões.

“O único protagonista será o Náutico”, ressaltou o dirigente, ao defender uma gestão compartilhada do departamento.

Outro objetivo é ampliar a valorização das categorias de base, com investimentos na estrutura e no desenvolvimento dos jovens atletas.

“A base precisa ser melhor olhada e estruturada para que a gente de fato possa colher melhores frutos”, afirmou.

O controle orçamentário também foi apontado como uma das prioridades da gestão. Além disso, Emerson destacou a necessidade de preservar a imagem institucional do clube. “Não aceitaremos nenhum desrespeito ao Náutico”, declarou.

Conheça a nova estrutura do futebol alvirrubro

Além de Emerson Barbosa na vice-presidência de futebol, o Náutico contará com outros cinco profissionais na composição do departamento para 2027.

- Emerson Barbosa: vice-presidente de futebol;

- Thiago Dias e Eduardo Henriques: diretores de futebol;

- Daniel Kaminski: executivo de futebol;

- Fábio Lins: diretor operacional;

- Derley: coordenador técnico.

O ex-volante Derley, que teve passagens pelo Náutico, retorna ao clube para exercer uma função na estrutura do futebol.

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