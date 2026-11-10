Bruno Becker fala sobre situação financeira do Náutico e detalha perspectiva por pagamento

O presidente alvirrubro admitiu que os atrasados salariais ainda não estão resolvidos, mas citou fontes de recursos

Estádio dos Aflitos, casa do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com a sua situação já resolvida na temporada de 2026 após a permanência na Série B, o Náutico agora foca em regularizar as suas pendências financeiras com o elenco e funcionários. O Timbu está caminhando para o quarto mês de atraso nos pagamentos dos direitos de imagem, além de duas CLTs e duas moradias.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o presidente alvirrubro admitiu os atrasos salariais, mas voltou a citar fontes de receitas. Bruno Becker detalhou as possibilidades de recursos para regularizar os débitos.

“A gente tem algumas opções. Uma delas é a troca da empresa responsável pela questão de ingressos e sócio torcedor. A gente recebeu finalmente a minuta do contrato de algo que a gente já vinha negociando há alguns meses. Acredito que agora a gente já tem a definição, que é: Conselho autorizando, contrato assinado e a parte burocrática alguns dias a mais, para que efetivamente o dinheiro caia na conta”, detalhou o presidente.

“Essa é uma frente, é algo concreto. Outra frente se abriu, naturalmente: com a permanência na Série B, abre a expectativa de se buscar uma parte do recurso de cota da Série B para trazer para esse ano. Então, quando você junta um contrato novo de um parceiro, trazer uma parte do recurso da Série B do ano que vem e feirão de sócios, a gente consegue ir regularizando até o final ano para começar o ano que vem em outra condição”, concluiu.

Conselho Deliberativo auxilia na busca por receitas

A busca por soluções para enfrentar os desafios financeiros do Náutico e oferecer melhores condições de planejamento para a temporada 2027 foi o principal destaque da reunião ordinária de novembro do Conselho Deliberativo, realizada nesta segunda-feira (9).

Os conselheiros deram aval para que três comissões do colegiado estudem, com celeridade, alternativas que possam viabilizar a negociação da antecipação de receitas pelo Executivo. A iniciativa tem como objetivos contribuir para a regularização das questões salariais e proporcionar maior tranquilidade ao planejamento da próxima temporada.



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