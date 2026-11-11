Náutico encerra participação na Série B com derrota para o Londrina

O Timbu saiu na frente, mas tomou a virada na noite desta quarta-feira (11) , no Paraná

Partida entre Londrina x Náutico na Série B (Divulgacão / CNC)

O Náutico encerrou a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 com derrota para o Londrina fora de casa. Na noite desta quarta-feira (11), no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Timbu chegou a abrir o placar, mas tomou a virada para o Tubarão na reta final e foi derrotado por 2 a 1.

O gol alvirrubro foi marcado pelo jovem da base Halanzinho, aos 35 minutos do segundo tempo. O Londrina buscou a virada com Guilherme Cachoeira, aos 42, e João Andrade, já aos 45 minutos.

Dentro de campo, o Náutico termina a competição na 15ª posição, com 46 pontos, mas ainda poderá ser ultrapassado pelo Ceará e finalizar a campanha em 16º. O Londrina, por sua vez, foi rebaixado para a Série C com antecedência e terminou na 18ª posição, com 35 pontos.

O jogo

Com uma equipe recheada de jogadores da base, o Náutico iniciou a partida estudando o time adversário e sem conseguir imprimir uma maior intensidade ofensiva.

O Timbu levou perigo pela primeira vez apenas aos 30 minutos, quando Luiz Paulo recebeu bom passe dentro da área e finalizou pela rede do lado de fora.

O clube alvirrubro passou a ser mais dominante em campo na reta final da primeira etapa. Aos 37 minutos, Luiz Cláudio desperdiçou boa oportunidade de gol após finalizar próximo da trave na saída do goleiro. Na sequência, foi a vez de Victor Andrade arriscar chute e também levar perigo.

O primeiro tempo chegou ao fim com o Náutico mais próximo de abrir o placar e demonstrando um maior poder ofensivo. O Londrina, por sua vez, pouco chegou na meta alvirrubra nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

O Náutico voltou para a segunda etapa mantendo a postura propositiva, finalizando novamente aos sete minutos com Everson. O Londrina respondeu de maneira imediata e teve sua melhor chance do jogo até então. Pablo Dyego foi lançado em profundidade, contou com a falha de Luiz Paulo e finalizou na trave alvirrubra.

A equipe mandante seguiu mais perigosa em suas chegadas aos ataques, apostando na verticalidade para construir as jogadas. Apesar de alterações do técnico Bruno Pivetti, o Náutico não continuou o bom ritmo de jogo do primeiro tempo e aceitou os ataques adversários com passividade.

Aos 35 minutos, o Timbu aproveitou de uma jogada individual para abrir o placar. Victor Andrade deu boa arrancada pelo lado esquerdo de ataque e cruzou na segunda trave para Halanzinho, que, livre de marcação, cabeceou para o fundo das redes.

O Londrina não sentiu o gol sofrido e empatou o jogo de maneira imediata. Na marca dos 42 minutos, Guilherme Cachoeira recebeu livre após ataque em velocidade e finalizou no contrapé de Guruceaga.

Já nos acréscimos, o Tubarão mostrou grande poder de reação e buscou a virada no VGD. Com categoria, João Andrade finalizou de primeira de dentro da área e marcou o segundo gol dos mandantes.

Ficha do jogo

Londrina: 2

Kozlinski (Zanella); Richarlyson (Chumbinho), Tárik, Matheus e Artur (Rafael Monteiro); Lucas Marques, Geovane Meurer (Kauã Jonathan) e João Andrade; Guilherme Cachoeira, Pablo Dyego (Cainã) e Igor Bahia. Técnico: Hugo Chacon.

Náutico: 1

Guruceaga, Hector Silva, Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio Soares Matheus Uchôa (Guilherme Ramos) e Halanzinho (Rosa); Everson (Wendell), Victor Andrade e Luiz Cláudio (Isaque). Técnico: Bruno Pivetti.

Gols: Halanzinho (35’ / 2T); Guilherme Cachoeira (42’ / 2T) e João Andrade (45’ / 2T)

Cartões amarelos: Richarlyson, Guilherme Cachoeira (Londrina)

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira(MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Adeil Mara Monteiro (SP)



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