Náutico: Bruno Pivetti valoriza utilização da base na última rodada da Série B

Apesar da derrota para o Londrina, o treinador destacou as boas impressões deixadas pelos jovens alvirrubros

Equipe do Náutico em partida contra o Londrina (Divulgacão / CNC)

Sem mais objetivos na Série B após garantir a permanência, o Náutico passou a aumentar a utilização de jogadores das categorias de base nas duas rodadas finais da competição. Na derrota por 2 a 1 para o Londrina, nesta quarta-feira (11), pela última rodada, o Timbu iniciou a partida com sete jogadores pratas da casa.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Bruno Pivetti valorizou a utilização dos jovens alvirrubros. Apesar do resultado adverso, o treinador destacou as boas impressões deixadas pelos jogadores.

“É claro que a gente trabalha todos os jogos para vencer, mas o mais importante no dia de hoje foi a gente ter oferecido minutagem aos jogadores oriundos do departamento de base. Mostra para nós que o clube está servido de bons jogadores e bons valores, que devem ser potencializados em uma pré-temporada”, destacou Pivetti.

“Agora nesses dois últimos jogos a gente recruta muitas informações para que a gente possa potencializar cada vez mais esses jogadores. Eles demonstram um bom nível competitivo, mas, por estarem nessa etapa final de formação, é claro que a gente vai também coletar algumas situações de ajustes para poder trabalhar com esses jogadores em pré-temporada”, concluiu.

Com a derrota para o Londrina no encerramento da competição, o Náutico ocupa a 15ª posição da Série B, com 46 pontos. O Timbu ainda poderá ser ultrapassado pelo Ceará no complemento da rodada, o que o faria terminar em 16º.



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