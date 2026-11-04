Náutico anuncia encerramento de contrato do volante Pato Nuñez

Argentino se torna o primeiro atleta a deixar o Timbu após a confirmação da permanência na Série B da próxima temporada

Pato Nuñez, ex-volante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), o fim do vínculo com o volante Pato Nuñez, após o jogador solicitar o encerramento antecipado de seu contrato com o clube, que era vigente até o fim de novembro.

O argentino se tornou o primeiro atleta a deixar o Timbu após a confirmação da permanência na Série B da próxima temporada.

Em nota oficial, o clube agradeceu ao jogador de 27 anos e confirmou um acordo entre as partes para o encerramento do vínculo.

“A rescisão foi formalizada mediante acordo entre as partes, no qual foram estabelecidas as condições do encerramento e as obrigações financeiras dele decorrentes. O Náutico agradece a Patrício pelos serviços prestados e deseja sucesso ao atleta na sequência de sua carreira”, pontuou o clube.

Números do volante no Náutico

Anunciado como reforço em agosto, após defender o Amazonas na Série C, o argentino teve números modestos pelo Náutico.

Ao todo, acumulou seis partidas pelo clube alvirrubro, nenhuma delas como titular, sem gols ou assistências.

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