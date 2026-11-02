Bruno Pivetti fala sobre sequência do Náutico na Série B após cumprir objetivo: "Máxima seriedade"

O treinador alvirrubro voltou a citar os atrasados salariais e destacou que espera que o problema seja resolvido até o fim do ano

Bruno Pivetti, treinador do Náutico, em entrevista coletiva (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico conquistou o seu objetivo prioritário na temporada de 2026 no último sábado (31), ao vencer o Avaí nos Aflitos e garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu, porém, ainda disputa mais duas partidas na competição antes de encerrar oficialmente a temporada.

Em entrevista coletiva após o jogo da permanência, o técnico Bruno Pivetti falou sobre a sequência alvirrubra e garantiu que o grupo entrará nos jogos com a máxima seriedade. O comandante também voltou a citar os atrasados salariais, destacando que espera que o problema seja resolvido até o fim do ano.

“Em relação à sequência, nós precisamos o quanto antes resolver esse problema dos jogadores. Acredito que são profissionais de alto nível que nós temos no nosso vestiário. Sei que eles vão encarar com a máxima seriedade os dois jogos finais, mas é claro que todos têm a expectativa de ter a vida financeira resolvida até o final do ano”, externou Pivetti.

“É importante não só para os jogadores, mas para qualquer profissional. Então nós vamos batalhar bastante, confiamos na nossa diretoria e esperamos que essa resolução venha o quanto antes”, concluiu.

O Náutico volta a campo pela 37ª rodada da Série B no próximo sábado (7), quando atua novamente no estádio dos Aflitos contra o CRB, que briga pelo acesso. O Timbu fecha a competição encarando o já rebaixado Londrina, fora de casa, no dia 14 de novembro.

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