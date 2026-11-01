Júnior Todinho indica saída do Náutico após permanência na Série B: "Acho que é meu último jogo"
O atacante desabafou sobre os problemas internos do clube após o jogo contra o Avaí
Publicado: 01/11/2026 às 18:24
Júnior Todinho, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Após garantir a permanência matemática na Série B para 2027, o Náutico já poderá sofrer mudanças em seu elenco. Antes mesmo do fim da temporada, com o Timbu ainda tendo dois jogos para realizar, o atacante Júnior Todinho indicou uma saída do clube.
Em entrevista à beira do campo após a vitória do Náutico sobre o Avaí no último sábado (31), nos Aflitos, o atleta alvirrubro desabafou sobre os problemas internos do Timbu e adotou um tom de despedida, dando a entender que aquele teria sido seu último jogo pela equipe.
“Feliz pelo objetivo conquistado, são muitas turbulências dentro do clube. É um clube grande, joguei contra e, quando recebi o convite de vir para cá, esperava que fosse diferente. O clube precisa de organização e precisa ser responsável, tem que botar o Náutico aonde ele merece”, desabafou Júnior Todinho.
“Eu acho que hoje é o meu último jogo com a camisa do Náutico, saio feliz. Cheguei, estava na Série B e estou saindo, está na Série B. O Náutico é grande e precisa de organização. A gente espera que a gente receba (salários atrasados), tem pai de família e jogador que não aguenta mais uma semana. A gente deixou o Náutico na Série B, que eles tanto pediram, agora que eles cumpram o papel deles de pagar o que a gente tem a receber”, concluiu.
Se confirmada a saída, Júnior Todinho deixa o Náutico após uma temporada vestindo a camisa do clube. O atacante disputou 28 jogos entre o Campeonato Pernambucano e a Série B, marcando quatro gols e distribuindo duas assistências.
Apesar de ter sido bem utilizado, Todinho conviveu com críticas da torcida durante o ano e também sofreu com problemas físicos. Contra o Avaí, o atleta foi acionado no segundo tempo e atuou por aproximadamente 12 minutos.
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