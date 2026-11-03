Garantido na Série B em 2027, Timbu cumpre tabela contra o time alagoano; nas redes sociais, torcedores pedem tropeço para dificultar vida do rival no G-6

Torcida do Náutico pede derrota contra o CRB para prejudicar o Sport na Série B (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Com a vitória diante do Avaí no último sábado (31), o Náutico garantiu a permanência na Série B para 2027 e, agora, cumpre tabela nas duas rodadas restantes da Segundona. O próximo compromisso do Timbu é diante do CRB, nos Aflitos, neste sábado (7), às 21h30.

Livre da degola, o Náutico agora vive uma situação atípica. Para não ajudar o rival Sport na corrida pelo G-6, a torcida alvirrubra invadiu as redes sociais pedindo uma "entrega" de jogo diante da equipe alagoana.

A equipe alagoana disputa ponto a ponto uma vaga no G-6 com o Sport. O Leão da Ilha soma os mesmos 55 pontos de CRB, Goiás e Atlético-GO.

Cientes desse cenário, torcedores alvirrubros invadiram os perfis oficiais do Náutico com apelos como: “Único dia que iremos comemorar o gol do adversário em casa”, “Confiamos em vocês. Vamos perder, Náutico”, “Não aceitamos nada além da derrota” e “A torcida vai comemorar cada gol do CRB”.

A próxima partida do Sport será na sexta-feira (6), às 19h30, diante do Operário-PR.

Em caso de triunfo rubro-negro, a pressão vai para o jogo dos Aflitos: o CRB precisará obrigatoriamente vencer o Timbu para tentar ultrapassar o Sport na tabela nos critérios de desempate.

Sobre a reta final do Náutico, o treinador Bruno Pivetti afirmou que a equipe de jogadores levaria as partidas com 'seriedade máxima'.

“Em relação à sequência, nós precisamos o quanto antes resolver esse problema dos jogadores. Acredito que são profissionais de alto nível que nós temos no nosso vestiário. Sei que eles vão encarar com a máxima seriedade os dois jogos finais, mas é claro que todos têm a expectativa de ter a vida financeira resolvida até o final do ano”, disse Pivetti sobre salários atrasados.“É importante não só para os jogadores, mas para qualquer profissional. Então nós vamos batalhar bastante, confiamos na nossa diretoria e esperamos que essa resolução venha quanto antes”, concluiu.



