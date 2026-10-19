Ex-vice-presidente do Náutico afirma que houve falsidade ideológica em pedido de medida protetiva contra ela

Tatiana Roma participou do Podcast Futebol Diário em meio a denúncias contra a antiga gestão alvirrubra

Tatiana Roma, ex-vice-presidente do Náutico (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A ex-vice-presidente do Náutico, Tatiana Roma, afirmou nesta segunda-feira (19), durante participação no Podcast Futebol Diário, do Diario de Pernambuco, que foi alvo de uma medida protetiva em nome de sua tia.

Segundo a dirigente, o documento apresentava informações incorretas e será contestado pelos meios legais.

“Fizeram uma medida protetiva em nome da minha tia contra mim. Já tenho um auto comprovando, prefiro não dizer aqui [quem fez a medida protetiva]. Isso vai para os meios legais”, declarou.

De acordo com Tatiana, a determinação judicial estabelecia que ela, a mãe e o irmão não poderiam se aproximar da familiar a menos de 300 metros. A ex-dirigente afirmou que a medida teria como consequência o afastamento entre ela e a tia.

“Recebi na minha casa uma medida protetiva dizendo que eu, minha mãe e meu irmão não podíamos chegar a 300 metros da minha tia. Tentaram isolar minha tia de mim”, relatou durante o programa.

Questionamentos sobre o documento

Tatiana Roma também contestou a autenticidade das informações utilizadas no pedido. Segundo ela, o documento não continha a assinatura da tia nem documentos anexados que comprovassem a participação da familiar no procedimento.

“Fizeram em nome dela, isso é falsidade ideológica. Não tem assinatura da minha tia nem documento anexado dela. O telefone que está na denúncia não é o da minha tia. O endereço em que ela mora e o nome da minha mãe estão errados”, afirmou.

Denúncia contra a gestão do Náutico

O episódio ocorre em meio à repercussão de uma denúncia apresentada pelo conselheiro alvirrubro Marcell Gati, que apontou possíveis irregularidades financeiras durante a gestão do presidente Bruno Becker e de Tatiana Roma, então vice-presidente do clube. O caso foi discutido em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 5 de outubro.

Segundo Gati, a apuração envolve movimentações financeiras em uma conta bancária vinculada à tia de Tatiana, que teria afirmado desconhecer a relação com o Náutico.

O conselheiro também informou que o caso foi encaminhado à delegacia e que a denúncia seria direcionada ao Ministério Público.

Tatiana contesta acusações

Em manifestações anteriores ao Diario de Pernambuco, Tatiana negou irregularidades e classificou o episódio como uma tentativa de atingi-la politicamente, assim como a Bruno Becker.

A ex-vice-presidente também afirmou que estava tranquila em relação às acusações e que havia prestado os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Deliberativo.

Na ocasião, Tatiana sustentou que movimentações financeiras envolvendo recursos próprios e o clube não representavam irregularidades. O caso também foi encaminhado à Comissão de Ética do Náutico para análise interna, com previsão de apuração dos fatos e garantia do direito de defesa aos envolvidos.