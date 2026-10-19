"Náutico não foi lesado", afirma ex-vice-presidente sobre transações financeiras

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, Tatiana Roma detalha empréstimos emergenciais feitos ao clube e afirma que contas foram regularizadas

"Náutico não foi lesado", afirma ex-presidente em resposta a conselheiro (Foto: Mauricio Ferry/ DP Foto)

A ex-vice presidente do Náutico, Tatiana Roma, garantiu que nenhuma transação financeira envolvendo a sua tia prejudicou o clube. A declaração foi feita em entrevista ao Podcast Futebol Diario nesta segunda-feira (19).

A resposta da ex-dirigente é referente à acusação feita por conselheiros do Timbu sobre possíveis irregularidades financeiras no primeiro mandato da gestão do presidente Bruno Becker.

"Tenho plena convicção de que o Náutico não foi lesado em nenhuma transação feita por mim ou por qualquer familiar meu. O dinheiro primeiro saiu da conta da minha tia e depois o Náutico devolveu para a conta da minha tia. Entrou R$ 150 mil e voltou R$ 150 mil, a diferença é zero", explicou Tatiana.

Ao justificar a necessidade dos repasses pontuais ao longo da gestão, Tatiana destacou o caráter emergencial das operações para quitar obrigações essenciais do clube, como a folha salarial dos funcionários.

"A gente faz muita loucura pelo Náutico. Eu nunca pedi dinheiro emprestado à minha tia ou a mim para comprar um carro, mas eu pedi para colocar dentro do Náutico", continuou Tatiana.

"Teve inúmeras vezes que eu fiz isso. Quando a gente já estava atrasado 10, 15, 20 dias, eu virava para o Bruno [Becker] e dizia: 'Bora fazer aqui um ponto de corte em quem recebe até dois salários mínimos? Quanto é que dá? (...) Bruno, tu coloca 50 e eu me viro para arrumar 50 e a gente vai pagar'", completou.

Na última quinta-feira (15), também em entrevista ao podcast, o conselheiro Marcell Gatti detalhou as suspeitas levantadas sobre a movimentação financeira.

"Essa conta dessa senhora movimentava na faixa de R$ 10 mil por mês. Após a eleição em que Bruno Becker e Tatiana foram eleitos, passou a movimentar R$ 90 mil por mês. Tem valores em espécie de centenas, muito dinheiro em espécie depositado em casa lotérica, né?", alegou. "A gente foi investigar, achou-se uma conta que ela dizia não saber dessa conta e, nessa conta, tinham numerário muito grande de transferências do Clube Náutico Capibaribe para essa conta dessa senhora. Eu só estranhei e pedi explicações no Conselho Deliberativo do Náutico", acrescentou.

Tatiana explicou que o aumento no volume da conta tratava-se de questões pessoais da titular.

"Minha tia recebeu um precatório de um valor significativo em 2024 e logo depois ela inclusive quita um apartamento dela. Então é óbvio que houve uma mudança de transação quando ela recebe esse crédito", pontuou.