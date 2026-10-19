Presidente do Náutico é condenado a pagar R$ 5 mil a torcedor do Sport por conta de agressão

Presidente do Náutico foi responsabilizado por danos morais após dar tapa em rubro-negro durante clássico em maio; dirigente ainda pode recorrer da decisão

Presidente do Náutico agride torcedor do Sport (Reprodução/Redes Sociais/@admdosport)

O presidente do Náutico, Bruno Becker, foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais a um torcedor do Sport após agredi-lo com um tapa durante um clássico disputado na Ilha do Retiro, em maio deste ano.

A decisão foi proferida pelo Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor da Capital, no Recife, e reconheceu a responsabilidade do dirigente pelo episódio.

De acordo com a sentença, a ação foi movida por Márcio Luiz Lopes da Silva, torcedor rubro-negro. O autor havia solicitado uma indenização de R$ 50 mil, mas o pedido foi considerado parcialmente procedente pela Justiça, que fixou a compensação em R$ 5 mil.

Bruno Becker ainda pode recorrer da decisão nos próximos 15 dias úteis. Caso a condenação se torne definitiva, o dirigente deverá efetuar o pagamento conforme os prazos estabelecidos no processo, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora desde a data do ocorrido, em 30 de maio de 2026.

Defesa de Bruno Becker

Na defesa apresentada ao processo, Bruno Becker alegou que houve apenas um contato mínimo, direcionado à aba do boné do torcedor, além de sustentar que agiu em legítima defesa e que o próprio autor contribuiu para o ocorrido.

O magistrado, no entanto, entendeu que o gesto foi voluntário e direcionado ao rubro-negro, independentemente de ter atingido o rosto ou o boné.

A decisão também considerou os relatos de testemunhas que descreveram um ambiente de hostilidade entre os ocupantes dos camarotes vizinhos.

Segundo os depoimentos mencionados na sentença, o torcedor teria feito provocações, utilizado palavras ofensivas e desafiado os integrantes do espaço ocupado pela comitiva alvirrubra.

Apesar disso, o juiz concluiu que tais circunstâncias não justificavam a reação física do presidente do Náutico.

Relembre o caso

A confusão aconteceu em 30 de maio, durante o clássico entre Sport e Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, vencido por 2 a 0 pelos donos da casa.

Na ocasião, imagens que circularam nas redes sociais mostraram Bruno Becker abrindo a janela do camarote da diretoria alvirrubra e desferindo um tapa contra o torcedor rubro-negro. Após o episódio, os envolvidos prestaram depoimento na Delegacia do Torcedor.

Na ocasião, o dirigente afirmou que torcedores do Sport teriam provocado os ocupantes do camarote do Náutico e arremessado cerveja no local, atingindo familiares.

Márcio Luiz, por sua vez, negou ter jogado bebida e relatou que comemorava um lance favorável ao Sport quando foi atingido.

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