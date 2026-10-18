Série B: Botafogo-SP vence e ultrapassa o Náutico; Avaí fica no empate e encurta distância do Timbu

Hygor, atacante do Botafogo-SP (Allan Max / Agência Botafogo)

Antes de entrar em campo contra o Goiás nesta segunda-feira (19), na Serrinha, o Náutico viu resultados importantes para sua situação na tabela serem definidos na tarde deste domingo (18). Pela 34ª rodada da Série B, o Botafogo-SP bateu o CRB, no Rei Pelé, e ultrapassou o Timbu na classificação.

Agora, os alvirrubros ocupam a 16ª colocação, com 42 pontos. O triunfo em Alagoas fez a Pantera chegar aos 44 pontos e assumir a 13ª posição. Antes disso, o Náutico também havia sido ultrapassado pelo Ceará, que empatou na rodada e subiu para o 15º lugar.

No outro jogo da rodada de grande interesse para os pernambucanos, o Avaí ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Athletic-MG, na Ressacada. O resultado encurtou para cinco pontos a diferença do Timbu para o clube catarinense, que ainda ocupa a 17ª posição e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

Um simples empate contra o Esmeraldino já devolve ao Náutico a 15ª posição. Se vencer, além de chegar ao número mágico de 45 pontos, o clube alvirrubro também assumiria a 13ª posição.

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