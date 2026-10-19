Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série B

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Precisando pontuar após sequência de duas derrotas seguidas e reaproximação da zona de rebaixamento, o Náutico visita o Goiás nesta segunda-feira (19), às 19h30, no estádio da Serrinha. O duelo será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timbu visita o Esmeraldino na 16ª posição da tabela de classificação, com 42 pontos. O momento negativo fez o clube alvirrubro ver sua vantagem para o Z4, que era de 12 pontos, cair para apenas cinco, ligando o sinal de alerta para as rodadas finais.

O Goiás, por sua vez, ainda briga por uma vaga nos playoffs de acesso. A equipe esmeraldina ocupa atualmente a 9ª posição na tabela de classificação, com 48 pontos, e mira o G6.

No primeiro turno, os goianos levaram a melhor sobre o Náutico, com vitória por 1 a 0 no estádio dos Aflitos. No histórico dos confrontos, o Goiás também leva a melhor em seus domínios, com 12 vitórias, três empates e três derrotas. Apesar do retrospecto negativo, o Timbu vem de vitória na última vez em que atuou fora de casa contra o adversário.

Náutico

O técnico Bruno Pivetti contará ao menos com um desfalque de peso para o jogo desta segunda-feira. Capitão e referência técnica, o meia Jean Carlos levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e estará suspenso.

Para o seu lugar, a comissão técnica alvirrubra trabalha com diferentes possibilidades de escalação, já que não há outro jogador da mesma função no elenco.

As opções mais prováveis são a utilização de três volantes, com Luiz Felipe ganhando uma vaga entre os titulares, ou a adição de um atacante para formar um quarteto ofensivo, com Júnior Todinho, Victor Andrade, Derek e Paulo Sérgio brigando por posição.

O Náutico também tem uma dúvida em relação à escalação. Titular absoluto da meta, o goleiro Muriel sentiu uma lesão durante os treinamentos da semana e deverá ficar de fora do jogo. Para o seu lugar, o uruguaio Gastón Guruceaga tende a ser o escolhido.

Goiás

O técnico Mozart Santos também terá que lidar com uma baixa importante para o jogo na Serrinha. Artilheiro da equipe na atual edição da Série B, o atacante Kadu Sousa ainda se recupera de um problema muscular e desfalcará o Esmeraldino.

O restante da equipe deve manter a base dos últimos jogos, sequência em que o time vem de duas vitórias consecutivas. O Goiás tenta arrancar na reta final para conquistar uma vaga entre os seis primeiros colocados.

Ficha do jogo

Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Felipe Clemente. Técnico: Mozart Santos.

Náutico: Muriel (Guruceaga); Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Luiz Felipe (Júnior Todinho); Vinícius, Borasi e Derek (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia-GO)

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS)

Transmissão: ESPN e Disney+

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