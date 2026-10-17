Técnico do Náutico fala sobre opções para substituir Jean Carlos contra o Goiás

Sem contar com o camisa 10, Bruno Pivetti terá que quebrar a cabeça para escalar o Timbu nesta segunda-feira (19)

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Referência técnica e capitão da equipe, o meia Jean Carlos está suspenso e desfalcará o Náutico pela primeira vez desde seu retorno na partida desta segunda-feira (19), às 19h30, contra o Goiás. Sem um jogador de ofício no elenco para a função, o técnico Bruno Pivetti terá que quebrar a cabeça para escalar o time na Serrinha.

Em entrevista coletiva antes da partida, o técnico do Timbu indicou as principais possibilidades para substituir Jean Carlos. Pivetti citou diferentes formações, mas ressaltou que o estilo de jogo será mantido independentemente da escalação.

“O Jean Carlos é um jogador extremamente importante. Assim que ele recebeu o cartão amarelo, a gente já estava pensando. Essa semana eu estou testando algumas possibilidades. Vamos ter alguns treinamentos ainda para que a gente possa tomar a melhor decisão possível”, iniciou o técnico alvirrubro.

“As opções são possíveis. Ou improvisar um jogador que possa exercer também essa função de 10, e aí esse jogador pode ser tanto um extremo ou o fato da gente entrar com dois centroavantes. Tem também a possibilidade da gente entrar com três volantes. Mas eu não acredito que a gente vai alterar muito o padrão da equipe. Independentemente do nosso posicionamento, nós vamos manter as mesmas ideias do ponto de vista ofensivo e defensivo para que a gente não tenha uma mudança tão brusca”, concluiu.

Se optar por uma formação mais cautelosa, com três volantes no meio de campo, Luiz Felipe e Pato Núñez disputam posição para completar o trio ao lado de Samuel e Wenderson. Caso opte por escalar mais um atacante, Derek, Victor Andrade, Júnior Todinho e Paulo Sérgio surgem como opções.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.