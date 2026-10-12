Bruno Pivetti critica arbitragem após derrota do Náutico: ‘Extremamente tendenciosa’

Treinador alvirrubro reclamou e questionou a atuação dos árbitros após segundo revés seguido nos Aflitos pela Série B

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O técnico Bruno Pivetti criticou a arbitragem após a derrota do Náutico por 2 a 0 para o Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Em coletiva após a partida no último domingo (11), o treinador alvirrubro e afirmou que o Timbu foi prejudicado mais uma vez.

“Tivemos uma grande oportunidade com Kauã Maranhão. Na minha opinião, não houve falta, foi um gol legítimo. Mais uma vez o Náutico foi prejudicado pela arbitragem”, declarou.

Reclamações também vêm de jogo anterior

Pivetti ampliou as críticas e citou a derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, na qual, segundo sua avaliação, o Náutico deveria ter recebido duas penalidades.

Para o treinador, as decisões da arbitragem tiveram impacto no andamento dos jogos e no ambiente das partidas.

“Na minha visão, no jogo passado, tivemos dois pênaltis a favor e a arbitragem nos prejudicou. Hoje também, na minha visão, foi extremamente tendenciosa”, afirmou.

Náutico segue pressionado na Série B

A derrota para o Vila Nova manteve o Náutico sem conseguir afastar o risco de rebaixamento, em um momento de pressão na reta final da competição.

Restando cinco rodadas para o fim da competição, o Timbu, que ocupa a 13ª posição, tem 42 pontos, seis a mais que o Avaí, que abre o Z-4.

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