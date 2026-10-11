Apesar de derrota na Série B, técnico do Náutico pondera atuação e lamenta gols sofridos

O treinador alvirrubro destacou que viu evolução na equipe contra o Vila Nova depois do revés para o Novorizontino

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico voltou a ser derrotado diante do seu torcedor neste domingo (11) e sofreu revés por 2 a 0 para o Vila Nova pela Série B. O resultado foi o mesmo do último jogo contra o Novorizontino, também nos Aflitos, mas as atuações foram diferentes para o técnico Bruno Pivetti.

Em entrevista coletiva após o duelo contra o clube goiano, o treinador alvirrubro ponderou o desempenho do seu time, enxergando evolução em relação à derrota anterior. Pivetti também lamentou os gols sofridos no primeiro tempo, destacando que eles afetaram diretamente o plano de jogo.

“Entendo a dor da torcida, é a mesma dor que eu estou sentindo. Nós trabalhamos muito em relação ao jogo passado para ter uma apresentação melhor. E acredito que até os 20 minutos do primeiro tempo a equipe estava se comportando bem. Eu vi uma outra postura da equipe. Infelizmente, tomamos dois gols que fica muito difícil a situação da equipe”, avaliou o técnico do Náutico.

“A gente entende que o ser humano está propenso, ainda mais em um ambiente de alta pressão, mas entregamos dois gols ao Vila Nova e depois fizemos tudo aquilo que era possível para correr atrás do marcador. Saio com um sentimento de muita tristeza do jogo de hoje, mas diferente do jogo passado. Não faltou luta, não faltou entrega e a gente não conseguiu concluir da melhor maneira as oportunidades que criamos”, concluiu.

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