Série B: Avaí vence na rodada e Náutico vê distância diminuir para a zona de rebaixamento

A diferença, que antes era de 12 pontos, agora é de apenas seis para o 17º colocado

Partida entre Cuiabá x Avaí na Série B (Divulgação / Cuiabá)

O Náutico amargou a segunda derrota consecutiva na Série B neste domingo (11), ao perder novamente em casa para o Vila Nova. Além do revés, o Timbu viu a sua diferença para a zona de rebaixamento diminuir, já que na mesma 33ª rodada o Avaí venceu o Cuiabá, fora de casa, por 1 a 0.

Com os resultados, o clube alvirrubro agora tem apenas seis pontos de vantagem sobre o 17º colocado, o próprio Avaí, que chegou aos 36. Antes da sequência negativa, o Náutico tinha 12 pontos a mais que o primeiro time do Z4.

Com a “gordura” caindo pela metade, o Timbu ligou o sinal de alerta na Segundona. A equipe atualmente ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, mas pode ser ultrapassada na rodada por Ceará e Athletic-MG, que ainda jogam e passam o Náutico se pontuarem.

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