Náutico perde para o Vila Nova, volta a ser derrotado em casa e ainda não se livra do rebaixamento na Série B

O Timbu perdeu novamente por 2 a 0 diante do seu torcedor, estacionando nos 42 pontos

Partida entre Náutico x Vila Nova na Série B (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico voltou a sofrer dois gols, não reagiu e foi derrotado por 2 a 0 pelo Vila Nova, neste domingo (11), no estádio dos Aflitos. Os gols da partida válida pela 33ª rodada da Série B foram marcados por Everton Galdino e Janderson, ambos no primeiro tempo.

O resultado, de placar idêntico ao da última derrota do Náutico na competição, fez o Timbu estacionar nos 42 pontos, permanecendo momentaneamente na 13ª posição e ainda ameaçado pelo rebaixamento à Série C. O clube alvirrubro volta a campo no dia 19 de outubro, quando visita o Goiás na Serrinha.

O Vila Nova, por sua vez, assumiu a liderança da Segundona com o triunfo no Recife, chegando aos 61 pontos. O Tigrão tem como próximo compromisso o confronto contra o Novorizontino, em casa, no próximo domingo (18).

O jogo

Com mudanças em sua escalação, o Náutico iniciou o jogo com uma postura diferente em relação à derrota para o Novorizontino. Com apenas oito minutos, Vinícius finalizou com perigo de fora da área e acertou a trave do goleiro Helton Leite.

O jogo seguiu equilibrado, com o Timbu sendo mais incisivo com a posse de bola. A primeira chegada do Vila foi aos 19 minutos, quando Everton Galdino chutou fraco para a defesa de Muriel.

Apesar do jogo disputado, o Tigrão foi mais eficiente. Na marca dos 21 minutos, Marquinhos Gabriel fez cruzamento para a área e Gustavo Henrique cortou mal, obrigando intervenção de Muriel. No rebote, Everton Galdino bateu de primeira dentro da área e foi às redes.

Com o placar a seu favor, o Vila Nova passou a explorar de maneira mais agressiva os contra-ataques. O Náutico respondeu a um momento de maior instabilidade e chegou com perigo em cobrança de falta de Jean Carlos, aos 36 minutos, que parou na intervenção de Helton Leite.

Na marca dos 42 minutos, o Timbu sofreu mais um duro golpe na partida. Após recuo na fogueira, Muriel saiu jogando errado e Janderson finalizou de cobertura com categoria, aumentando o placar para os visitantes.

Já nos acréscimos, o Náutico chegou a ter um gol anulado de Kauã Maranhão após a arbitragem julgar uma disputa pelo alto como faltosa. O primeiro tempo chegou ao fim com fortes protestos dos torcedores alvirrubros, que viram o mesmo placar do último jogo se repetir em casa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Náutico não conseguiu reagir à situação adversa e viu o Vila Nova ainda mais à vontade em campo. Com menos de 10 minutos, o técnico Bruno Pivetti já havia acionado o lateral Ryan, o volante Luiz Felipe e o atacante Victor Andrade.

As alterações não surtiram efeito e o clube alvirrubro continuou com uma atuação pouca competitividade para mudar o placar. As principais chegadas ofensivas ao decorrer da segunda etapa foram do Vila, aproveitando a falta de intensidade do Náutico.

Tentando melhorar ofensivamente, a comissão técnica alvirrubra também apostou na entrada de Luiz Cláudio na referência ofensiva. O jovem da base deu uma maior presença de área, finalizando por duas oportunidades, mas sem perigo real.

Apenas aos 38 minutos, o Náutico se aproximou do primeiro gol. Após cobrança de falta na área, Léo Índio cabeceou próximo da trave do Tigrão. Na marca dos 43, foi a vez de Victor Andrade arriscar e fazer Helton Leite trabalhar.

Ficha do jogo

Náutico: 0

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Gustavo Henrique (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Kauã Maranhão (Victor Andrade) e Paulo Sérgio (Luiz Cláudio). Técnico: Bruno Pivetti.

Vila Nova: 2

Helton Leite; Hayner, Jonathan Costa, Douglas Mendes (Tiago) e Willian Formiga; Dudu (Higor Meritão), João Vieira (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino (Emerson Urso) e Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Everton Galdino (21’ / 1T), Janderson (42’ / 1T)

Cartões amarelos: João Vieira, Higor Meritão, Willian Maranhão (Vila Nova); Jean Carlos, Vinícius, Igor Fernandes (Náutico)

Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Joverton Wesley de Souza Lima (RO) e Acacio Menezes Leão (PA)

VAR: Diego Pombi Lopez (BA)

Público: 5.309

Renda: R$ 137.957,75



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