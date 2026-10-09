De quantos pontos o Náutico precisa para sacramentar permanência na Série B?

O Timbu é o atual 13º colocado, com 42 pontos, faltando seis rodadas para o fim do campeonato

Elenco do Náutico na Série B (Sandy James / DP Foto)

Cada vez mais próximo de concretizar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Náutico ainda faz contas para evitar qualquer susto até o fim da competição. Com a derrota na última rodada para o Novorizontino, o Timbu viu a sua vantagem cair para 9 pontos em relação à zona de rebaixamento.

Atualmente, os alvirrubros ocupam a 13ª posição na tabela de classificação, com 42 pontos, restando apenas seis rodadas para o fim da Segundona.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), caso termine o campeonato com a atual pontuação, o Náutico terá 86,4% de probabilidade de rebaixamento. Esse cenário, portanto, só se concretizará se o Timbu perder todos os jogos restantes.

Se somar ao menos um ponto, o que representa um aproveitamento de 5,56% nas seis últimas rodadas, as chances de descenso caem para 74%. Com 44 pontos, a probabilidade de terminar entre os quatro últimos fica em 59,1%.

A primeira pontuação em que o risco de cair diminui para menos de 50% é a dos 45 pontos, o chamado número mágico. De acordo com a UFMG, chegar a essa marca dará ao clube 59% de chances de permanência, ante 41% de descenso.

Uma simples vitória coloca o Náutico próximo de ter a sua permanência na Segunda Divisão assegurada. Para neutralizar ainda mais os riscos, o clube alvirrubro mira somar entre quatro e cinco pontos, o que reduziria as chances de queda para 24% e 11%, respectivamente.

Chances menores que 1%

Ainda segundo o estudo, a probabilidade de o Náutico ser rebaixado é de apenas 0,78%. Matematicamente, o Timbu pode garantir a sua permanência daqui a duas rodadas.



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