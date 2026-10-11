Náutico x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações pela 33ª rodada da Série B

O Timbu recebe o adversário goiano neste domingo (11) em busca de reabilitação após derrota em casa

Elenco do Náutico antes de partida pela Série B (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma derrota com baixo desempenho contra o Novorizontino, o Náutico tem a chance de se reabilitar diante do seu torcedor na Série B. Neste domingo (11), às 17h30, o Timbu recebe o Vila Nova, em partida válida pela 33ª rodada, no estádio dos Aflitos.

O clube alvirrubro chega para o jogo mantendo a meta de conquistar o número mágico de 45 pontos, que praticamente garante a permanência na divisão. O Náutico é o 13º colocado, com 42 pontos, e tem uma margem de nove pontos em relação à zona de rebaixamento.

O Vila Nova, por sua vez, vem brigando pelo topo da tabela e chega ao Recife na 2ª posição. O Tigrão tem 58 pontos conquistados, um a menos que o líder Juventude.

No primeiro turno, o Vila levou a melhor contra o Náutico e venceu um confronto frenético por 4 a 3, pela 14ª rodada. No retrospecto histórico, as equipes possuem grande equilíbrio, com 13 vitórias dos pernambucanos, dois empates e 12 vitórias dos goianos.

Náutico

O técnico Bruno Pivetti será obrigado a mexer na equipe para o jogo deste domingo. Titulares na última rodada, o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho levaram o terceiro amarelo e são desfalques na partida.

Para a vaga de Betão, a comissão técnica alvirrubra trabalha com duas possibilidades. A primeira é a entrada de Gustavo Henrique no miolo da zaga. Outra hipótese é o retorno de Igor Fernandes à função de zagueiro, promovendo a entrada de Ryan na lateral-esquerda.

O substituto de Júnior Todinho deverá ser o argentino Borasi, que vem sendo acionado com frequência por Pivetti na beirada do ataque. Além das trocas forçadas, a expectativa é de que mais mudanças possam ocorrer com o intuito de dar uma resposta em campo após o último jogo.

Em relação ao departamento médico, o Timbu segue sem contar com o lateral Matheus Ribeiro e o atacante Danielzinho. Os demais jogadores deverão estar à disposição para o jogo.

Vila Nova

O técnico Guto Ferreira também será obrigado a mexer no time em relação ao último jogo. O lateral-esquerdo Higor levou o terceiro cartão amarelo e será desfalque, abrindo espaço para Willian Formiga retomar para a posição.

Ainda no sistema defensivo, o Tigrão também não deverá contar com os zagueiros Jonathan Costa e Breno Bora. No ataque, entretanto, o Vila terá força máxima, com destaque para o ponta Janderson, que já marcou sete gols e deu sete assistências na Série B.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Borasi e Derek (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Vila Nova: Helton Leite; Hayner, Tiago, Douglas Mendes e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís. Técnico: Guto Ferreira.

Horário: 17h30

Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Joverton Wesley de Souza Lima (RO) e Acacio Menezes Leão (PA)

VAR: Diego Pombi Lopez (BA)

Transmissão: TV Globo, Sport e Premiere.



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